Αγρίνιο: Η δύναμη της προσευχής στο επίκεντρο της δεύτερης σύναξης Αναγνωστών και Ιεροπαίδων

Η σπουδαιότητα της προσευχής στο επίκεντρο της δεύτερης σύναξης Αναγνωστών και Ιεροπαίδων της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 το απόγευμα, στην αίθουσα του νέου Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύναξη του «Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Ομιλητής ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. Γρηγόριος Παπακωστόπουλος, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Διαμαντέικων Αγρινίου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η ευχή του Ιησού ως φύλακας των κακών λογισμών του ανθρώπου». Αρχικά, έκανε μνεία στη σπουδαιότητα της προσευχής στη ζωή του χριστιανού. Με εύληπτο και γλαφυρό τρόπο κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η αδιάλειπτη επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Χαρακτηριστικά τόνισε: «ό,τι είναι το φως του ηλίου για τα σωματικά μάτια, είναι και η προσευχή για τα μάτια της ψυχής.» Διέκρινε την προσευχή σε δύο είδη, στην ατομική προσευχή, η οποία πραγματοποιείται ευρισκόμενος ο πιστός μόνος του στο προσωπικό του μέρος και στην κοινή προσευχή που γίνεται κατά κύριο λόγο μέσα στην εκκλησιαστική λατρεία. Επεσήμανε δε τα πνευματικά οφέλη που απορρέουν από την διαρκή κοινωνία του δημιουργήματος με τον Δημιουργό.

Στη συνέχεια εστίασε στη μονολόγιστη ευχή του Ιησού, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με». Έδειξε πόσο απαραίτητη είναι στην καθημερινότητα του κάθε χριστιανού, πόσο μάλλον του ιερόπαιδος, του αναγνώστη ή ακόμη του κληρικού, όταν τον θωρακίζει από κάθε δαιμονικό κίνδυνο και πειρασμική δοκιμασία. Καταθέτοντας τη αγιοπατερική σοφία γύρω από το θέμα αυτό, υπερτόνισε την πνευματική ασφάλεια που προσφέρει η μονολόγιστη ευχή στη ζωή του πιστού. Και βεβαίως δεν παρέλειψε με αφορμή την ευχή του Ιησού να αναφερθεί και στην χρήση του κομποσκοινιού ως ενός δυνατού «εργαλείου» προσευχής.

Το αξιοπρόσεκτο ήταν ότι ο ομιλητής δεν έμεινε μόνο στο θεωρητικό πλαίσιο της επικοινωνίας του πλάσματος με τον Πλάστη, αλλά κατέδειξε στην πράξη πώς είναι εφικτή η μονολόγιστη ευχή κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Ανέφερε όλες τις περιπτώσεις σύντομων «ευχών» που υπάρχουν, καλύπτοντας κάθε περίσταση του χριστιανικού βίου (π. χ. η ευχή υπέρ των όσων ταλαιπωρούνται από κάποια ασθένεια ή υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών μας κ. ά.). Και έκλεισε με τη φράση του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ότι "οι χριστιανοί έχουν χρέος να επιδίδονται στην προσευχή και να μνημονεύουν το όνομα του Θεού περισσότερο και από την αναπνοή τους."

Ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ του ομιλητή και των Αναγνωστών και Ιεροπαίδων, ο οποίος κατέληξε σε χρήσιμα συμπεράσματα για όλους. Τον συντονισμό της όλης διοργάνωσης είχε ο Υπεύθυνος του Τομέα και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου Πρωτοπρ. Ιωάννης Γκιάφης.