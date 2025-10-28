Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο

Αγρίνιο: Η Δοξολογία για την επέτειο του «ΟΧΙ» στην Μητρόπολη

Με την επίσημη Δοξολογία στη Μητρόπολη Αγρινίου ξεκίνησαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Τελέστηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αγρινίου (Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής), η επίσημη Δοξολογία, παρουσία εκπροσώπων φορέων και Αρχών της πόλης, αλλά και του Γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Θανάση Μπαλέρδα, που είναι ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στην παρέλαση.

Κοντά στο ιερό βήμα έλαβαν την τιμητική τους θέση οι σημαιοφόροι των σχολείων της πόλης, οι οποίοι στη συνέχεια επρόκειτο να παρελάσουν και να ηγηθούν των τμημάτων τους.

Η τέλεση της επίσημης Δοξολογίας έγινε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, ενώ η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας έγινε από τον κ. Βαγγέλη Σύρρο, Επίτιμο Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Αμέσως μετά, ως είθισται, είναι προγραμματισμένο να τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση των στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάδη.
Αξίζει να τονίσουμε πως νωρίτερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας στην πλατεία Δημάδη, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου.

 

