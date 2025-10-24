Αγρίνιο: Η Δημοτική Αρχή στις εκδηλώσεις των Κοινοτήτων για την 28η Οκτωβρίου

Ο Δήμος Αγρινίου τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την Δημοτική Αρχή να εκπροσωπεί και να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Γεν. Γεραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης (ΥΠΕΣ) κ. Αθανάσιος Μπαλέρμας, καθώς και οι εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών αρχών θα παραστούν στην παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή Αγρινίου θα εκπροσωπηθεί στις παρελάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων ως εξής:

Άγιος Κωνσταντίνος: ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαρνέζος

Παναιτώλιο: ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστόφορος Παπαδημητρίου

Παραβόλα: η Αντιδήμαρχος Γεωργία Μπόκα

Σκουτερά: ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευθύμιος Γρίβας

Αγγελόκαστρο: ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Γιαννιώτης

Γαβαλού: ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουμπουλής

Ματαράγκα: η Δημοτική Σύμβουλος Χρυσούλα Τασολάμπρου

Λεπενού: ο Αντιδήμαρχος Νίκος Βαμβακάς

Νεάπολη: ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Φωτάκης

Καινούργιο: ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Καλαντζής

Παπαδάτες: ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Σαράκης

Ποταμούλα: ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Βραχωρίτης

Την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις του Δήμου Αγρινίου θα εκπροσωπήσει ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης,.

Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τιμά την ιστορική μνήμη της 28ης Οκτωβρίου και συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις απόδοσης τιμής στους αγωνιστές και στα ιδανικά της ελευθερίας.