Αγρίνιο: Η διαχρονικότητα της παράδοσης μέσα από παράλληλες δράσεις του 20ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ

Μία μεγάλη γιορτή πολιτισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγρίνιο αυτές τις ημέρες με αφορμή το 20ο Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενεί 260 χορευτές από 11 χώρες.

Η αυλαία άνοιξε το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου με την «Ελληνική βραδιά» στην πλατεία Δημοκρατίας και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης 28.09.25 και πάλι στην πλατεία Δημοκρατίας όπου θα συμμετέχουν τα συγκροτήματα και από τις 11 χώρες.

Μετά την μεγάλη γιορτή το βράδυ της Δευτέρας 25.08.25 στην πλατεία Δημοκρατίας το φεστιβάλ συνεχίζεται τόσο με εξορμήσεις των χορευτικών σε κοινότητες του Δήμου, όσο και με παράλληλες δράσεις.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων σήμερα Τρίτη 26.08.25 στην παλιά Δημοτική Αγορά του Αγρινίου, στην πλατεία Δημάδη, ο Γιώργος Παπασπύρου και ο Παναγιώτης Χαραλαμπίδης μίλησαν για τον «κύκλος της παράδοσης».

Οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν στη διαχρονικότητα της παράδοσης, εξετάζοντας πώς τα τραγούδια, οι χοροί, τα έθιμα και ο τρόπος ζωής συνεχίζουν να ανανεώνονται και να εμπνέουν!

Επίσης, το βράδυ της Τρίτης (26.08.25) είχε προγραμματιστεί περιοδεία των χορευτικών συγκροτημάτων σε κοινότητες του Δήμου. Στη Λεπενού είναι χορευτές από την Ιαπωνία, την Ιταλία και τη Λετονία, στη Γαβαλού από την Κολομβία, το Μεξικό και την Βουλγαρία, ενώ στην Παραβόλα είναι συγκροτήματα από την Σερβία, την Ισπανία και το Ουζμπεκιστάν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης (26.08.25):

Στα χοροστάσια των κοινοτήτων

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Ματαραγκιώτικο χοροστάσι | Πλατεία της κοινότητας Ματαράγκας

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Ιαπωνία: Λέσχη τυμπάνων του Λυκείου Sanyo, «Dan»

Ιταλία: Ομάδα Μουσικών και Κυματιστών Σημαιών «Leoni Reali»

Λετονία: Λαϊκές χορευτικές ομάδες: «Jandāls» και «Mārupieši»,

Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Ματαράγκας

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Καινουριώτικο χοροστάσι | Δημοτικό Γήπεδο της κοινότητας Καινούριου

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Κολομβία: Ομάδα λαϊκού χορού «CreaDanza»

Μεξικό: Φολκλορικό Μπαλέτο «Xidoo»

Βουλγαρία: Σοπικό (Shopski), μουσικό-χορευτικό σύνολο «RadiRadev»

Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΘΕΣΤΙΕΙΣ»

Ώρα: 9:00΄μ.μ. Αγγελοκαστρίτικο χοροστάσι | Πλατεία της κοινότητας Αγγελοκάστρου

Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

Σερβία: Μουσικοχορευτικό σύνολο «Pećinci»

Ισπανία: Μουσικο-χορευτικό σύνολο «Los Jateros»

Ουζμπεκιστάν: Κρατικό Λαϊκό Συγκρότημα Χορού «Bahor».

Μολδαβία: Το Μουσικό-χορευτικό συγκρότημα «Moștenitorii»

Αποχαιρετιστήρια γιορτή

Ώρα 9.00 μ.μ. Τελετή Λήξης του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου

Συμμετέχουν όλα τα συγκροτήματα που πήραν μέρος στο Φεστιβάλ, ενώ την τελετή λήξης παρουσιάζει η Έβελυν Τριανταφύλλου.

