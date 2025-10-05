Αγρίνιο: Η Χριστίνα Σταρακά τίμησε τους πρωταθλητές του νομού - Κατάμεστο το Παπαστράτειο Μέγαρο

Σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο, σε ένα κατάμεστο Παπαστράτειο Μέγαρο, η Χριστίνα Σταρακά τίμησε τους Πρωταθλητές της Αιτωλοακαρνανίας, με τον Βασίλη Σκουντή να δίνει τον παλμό στην ξεχωριστή εκδήλωση.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι αθλήτριες και οι αθλητές του νομού μας, που τα τελευταία τρία χρόνια, κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις σε πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Τον συντονισμό είχε ο Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ και γνωστός δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η ραδιοφωνική παραγωγός Γωγώ Φαρμάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πόσο σημαντική εκδήλωση είναι η σημερινή, ευχαρίστησε την κα Χριστίνα Σταρακά και τους συνεργάτες της για την πρωτοβουλία να τον συμπεριλάβουν τόσο στην προετοιμασία της βράβευσης αλλά και στην παρουσίαση.

Αναφέρθηκε επίσης στο πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός και πόση ψυχική δύναμη καταθέτει ο αθλητής ώστε να βρεθεί στο βάθρο αλλά και πόσο σημαντική είναι και η ήττα κάθε φορά γιατί σου δίνει δύναμη να προχωρήσεις. Ευχαρίστησε τους προπονητές και γονείς που αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά αυτά αλλά και που τους παροτρύνουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Η Χριστίνα Σταρακά εμφανώς συγκινημένη από την παρουσία του κόσμου στο Παπαστράτειο Μέγαρο για την εκδήλωση προς τιμήν των αθλητών, αλλά και από όσους στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, ώστε να έχει το αποτέλεσμα που της αξίζει.

Έδωσε συγχαρητήρια σε αθλητές, προπονητές και γονείς για τον αγώνα που κάνουν ώστε τα παιδιά να μπορούν να αθλούνται, πως τους αξίζουν να έχουν την κάθε στήριξη που τους χρειάζεται, να τους παρέχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που θα πρέπει να προπονούνται. Και σε αυτό το σημείο έστειλε μήνυμα πως θα είναι στο πλευρό τους για ότι χρειαστούν τόσο οι αθλητές όσο και τα Σωματεία τους.

Παράλληλα έκανε μια μικρή αλλά σημαντική αναφορά στα Ερασιτεχνικά Σωματεία και πόσο σημαντική είναι η προσφορά τους στον αθλητισμό καθώς "γεννούν" όπως ανέφερε τους ανερχόμενους πρωταθλητές. Οι "σπόροι" που ανθούν στα Ερασιτεχνικά Σωματεία μεγαλώνουν και στο μέλλον γίνονται αθλητές που κατακτούν με την προσπάθειά τους για όσα έχουν παλέψει νίκες αναφέροντας πως και οι ήττες είναι και αυτές στιγμές του αθλητισμού, που τους δίνουν δύναμη ψυχής να συνεχίζουν μπροστά.