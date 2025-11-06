Αγρίνιο: Η Χορωδία «Αγία Σκέπη» στο Διεθνές Συμπόσιο Ψαλτριών στον Βόλο

Στο 2o Διεθνές Συμπόσιο Ψαλτριών «ΓΥΝΑIΚΕΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚH ΤEΧΝΗ» και στο 2o Φεστιβάλ Γυναικείων Βυζαντινών Χορών «Η ΑΓΙΑ ΚΑΙΚΙΛΙΑ» πήρε μέρος ο γυναικείος Βυζαντινός Χορός «Αγία Σκέπη» από το Αγρίνιο με χοράρχη την Χρυσούλα Τασολάμπρου το διήμερο 1&2 Νοεμβρίου 2025 που διοργανώθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δρ. Σέβης Μαζέρα-Μάμαλη.



Η χορωδία είχε μια εξαιρετική εμφάνιση αποδίδοντας πιστά, μέσα από παρτιτούρες βυζαντινής σημειογραφίας ενθουσίασε το κοινό και δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνατίου, ο οποίος επέδωσε έπαινο στην Αγρινιώτικη χορωδία.



Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Θεσσαλία», στα Μελισσάτικα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης (Τμήμα Μου-σικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.).

Το Φεστιβάλ Χορών Ψαλτριών πραγματοποιήθηκε στον Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Βόλου, με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, και εμφανίστηκαν χοροί ψαλτριών από την Θεσσαλονίκη, την Λάρισα, το Αγρίνιο, την Χαλκίδα, την Νέα Μάκρη καθώς και τον Λίβανο και τον Βόλο.