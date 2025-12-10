Αγρίνιο: Η άσκηση στο επίκεντρο – Ημερίδα του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου

Με μεγάλο ενδιαφέρον και εξίσου μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Αγρινίου, με θέμα «Η άσκηση ως αντίδοτο στον καθιστικό τρόπο ζωής».

Ο Σύλλογος, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες και τους κινδύνους που απορρέουν από τον ολοένα πιο καθιστικό τρόπο ζωής, έφερε στο Αγρίνιο μια συζήτηση υψηλού επιπέδου γύρω από τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας και τον καθοριστικό της ρόλο στην υγεία του σύγχρονου ανθρώπου.

Η συζήτηση αυτή διεξήχθη το απόγευμα της Τετάρτης (10.12.25) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (πρώην Τράπεζα της Ελλάδας).

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Δρ. Νατάσσα Μπενέκα, Καθηγήτρια Φυσικής Αποκατάστασης στο ΣΕΦΑΑ Κομοτηνής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία παρουσίασε με τεκμηριωμένο και προσιτό τρόπο τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν τους κινδύνους της πολύωρης ακινησίας και τους τρόπους με τους οποίους η συστηματική άσκηση μπορεί να θωρακίσει την υγεία.

Στην εισήγησή της η κ. Μπενέκα ανέλυσε το πως η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της λειτουργικότητας του σώματος και στη μείωση χρόνιων παθήσεων, αλλά και στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα αρκούν για να επιφέρουν ουσιαστικά οφέλη.

Ακούστε την ομιλία της κ. Μπενέκα:

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν επίσης πρακτικές και εύκολα εφαρμόσιμες προτάσεις για την ενσωμάτωση της άσκησης στην καθημερινή ζωή, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών για όλες τις ηλικίες.

Το κοινό παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις, ενώ δεν έλειψαν οι παρεμβάσεις και οι ερωτήσεις, γεγονός που επιβεβαίωσε την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση γύρω από το ζήτημα της καθιστικής ζωής και των επιπτώσεών της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Αγρινίου να δεσμεύεται για ανάλογες διοργανώσεις στο μέλλον, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και την προαγωγή της υγείας στην τοπική κοινωνία.

Δείτε φωτογραφίες: