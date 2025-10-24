Αγρίνιο: Η ασφάλεια στα τεχνικά έργα στο επίκεντρο - Εκδήλωση του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρων από τους παρευρισκόμενους πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με θέμα την ασφάλεια των κατασκευών, την πρόληψη των κινδύνων και τις ευθύνες των μηχανικών σε τεχνικά έργα.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, το απόγευμα της Παρασκευής 24.10.25 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών μηχανικών και επαγγελματιών του τεχνικού κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η επιθεωρήτρια ασφάλειας και υγείας στην εργασία Βασιλική Σέντση, Πρόεδρος της ΠΕΔΥΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ανέπτυξε το ζήτημα της διαχείρισης της ασφάλειας στα τεχνικά έργα, τονίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις και τις καλές πρακτικές που αφορούν την πρόληψη κινδύνων στα εργοτάξια.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παναγιώτης Καραμούζης αναφέρθηκε στις αστικές και ποινικές ευθύνες των μηχανικών σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, επισημαίνοντας τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφάλειας, αλλά και της σαφούς κατανομής αρμοδιοτήτων στα τεχνικά έργα.

Η ενημερωτική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με τους εισηγητές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του τεχνικού κόσμου για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την πρόληψη και την επαγγελματική ευθύνη.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Κέκελος ανάφερε για την ενημερωτική αυτή εκδήλωση:

«Η ασφάλεια στα τεχνικά έργα αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας, ποιότητας και κοινωνικής ευθύνης. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια διαρκής στάση ευθύνης απέναντι στο έργο, στον εργαζόμενο και στον πολίτη.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας επιμένει να αναδεικνύει ζητήματα που συχνά θεωρούνται αυτονόητα, αλλά είναι βαθιά ουσιαστικά. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, είναι αποτέλεσμα γνώσης, πρόληψης και συνειδητής προσπάθειας.

Σε μια εποχή που οι τεχνικές προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και οι απαιτήσεις της κοινωνίας αυξάνονται, ο ρόλος του μηχανικού παραμένει καθοριστικός. Απαιτεί συνεχή επιμόρφωση, επιστημονική επάρκεια και ουσιαστική ευθύνη απέναντι στο δημόσιο συμφέρον.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, με τη θεσμική του αποστολή, φέρνει κοντά φορείς, ειδικούς και επαγγελματίες, δημιουργώντας πεδίο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης. Μέσα από τον διάλογο και τη σύνθεση, μπορούμε να ενισχύσουμε την κουλτούρα της ασφάλειας και να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα προστατεύει όχι μόνο τα έργα, αλλά και την ίδια την κοινωνία που τα περιβάλλει».