Αγρίνιο: Η «Ανεμώνη» διεκδικεί ουσιαστική συμπερίληψη - «Να έχουν τα άτομα με αυτισμό τη μόρφωση που αξίζουν»

Με το βλέμμα στραμμένο στην δεύτερη φάση προσλήψεων η «Ανεμώνη», σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό Αιτωλοακαρνανίας, ζητώντας ουσιαστική συμπερίληψη για όλα τα παιδιά.

Η ανακοίνωση:

Η Ανεμώνη , ο σύλλογος γονέων –κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό νομού Αιτωλοακαρνανίας εύχεται σε όλους καλή και δημιουργική σχολική χρονιά !

Ευχόμαστε ολόψυχα Υγεία και Δύναμη στα παιδιά και τις οικογένειές τους καθώς και στους εκπαιδευτικούς που τα πλαισιώνουν.

Παρ όλες τις αλλαγές που έγιναν στην ειδική αγωγή και τις βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί στην εκπαίδευση οι δυσκολίες παραμένουν και οι πραγματικές ανάγκες δεν έχουν καλυφθεί.

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησε με σοβαρές ελλείψεις σε όλους τους τομείς. Με πολυάριθμα τμήματα, με κενά σε εκπαιδευτικούς ,ειδικό θεραπευτικό προσωπικό και άλλες ειδικότητες.

Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης αρχίζει να γίνεται πολυτέλεια και πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αναμονή για την δεύτερη φάση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών ελπίζοντας να καλυφθούν τα κενά.

Γίνεται αντιληπτό , ότι με αυτές τις συνθήκες η δυσκολία των αυτιστικών παιδιών μας μεγαλώνει και οι γονείς καλούμαστε να βρούμε άμεσα λύσεις στην καθημερινότητα μας, γεγονός που πολλές φορές δεν είναι εφικτό.

Βρισκόμαστε στο πλευρό των παιδιών μας και διεκδικούμε γι’ αυτά ένα καλύτερο μέλλον. Ένα σχολείο που θα χωράει μέσα του όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις και διαφορές, και με εκπαιδευτικούς με όλα τα εφόδια για να μπορούν και αυτοί χωρίς εμπόδια να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτών.

Ζητάμε ουσιαστική συμπερίληψη στην πράξη για να έχουν τα αυτιστικά άτομα την θέση στην μόρφωση που τους ΑΞΙΖΕΙ!!!