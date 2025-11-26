Αγρίνιο: Η ακρίβεια «ξεφουσκώνει» τη Black Friday

Μετά την «πικρή» γεύση που άφησε η φετινή θερινή περίοδος των εκπτώσεων, με την πλειονότητα να βλέπει πτώση τζίρου, οι εμπορικές επιχειρήσεις του Αγρινίου στρέφουν τώρα το βλέμμα στην Black Friday και την εορταστική περίοδο που ακολουθεί, ευελπιστώντας ότι θα «ζεσταθούν» τα ταμεία τους.

Εδώ και χρόνια η Black Friday για το λιανεμπόριο στο Αγρίνιο έχει «ξεφουσκώσει», καθώς οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για ρούχα και παπούτσια, ενώ το όποιο ενδιαφέρον καταγράφεται από την πλευρά τους στρέφεται κυρίως στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Στην πρώτη γραμμή ζήτησης έρχονται τα κινητά τηλέφωνα και μετά οι τηλεοράσεις κλπ.

Βεβαίως ο βασικός λόγος που η Black Friday «ξεφουσκώνει» είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών λόγω της ακριβείας, η χρονική παράταση της Black Friday, όπως και τα φαινόμενα των πλασματικών εκπτώσεων που συχνά έχουν παρατηρηθεί.

Η εφημερίδα «Συνείδηση» επιχειρώντας αποτυπώσει την εικόνα της τοπικής αγοράς την περίοδο αυτή, συνομίλησε με εμπόρους πολλών κλάδων. Οι περισσότεροι συνέκλιναν στο συμπέρασμα ότι η περίοδος της Βlack Friday έχει «ξεφουσκώσει» για τα «κλασσικά» προϊόντα του λιανεμπορίου, καθώς ο καταναλωτής έχει συνδέσει την περίοδο αυτή με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο Δημήτρης Σαράκης (ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη expert) ανέφερε: «Το ενδιαφέρον έχει ήδη ξεκινήσει για τις προσφορές στο πλαίσιο της Black Friday. Ο κόσμος ανέμενε να πληρωθεί και γι αυτό από την έρευνα αγοράς των προηγούμενων ημερών περάσαμε στην επιλογή των προϊόντων. Η εκτίμηση για την φετινή Black Friday είναι πως θα πάει καλά. Οι περισσότεροι αναζητούν τηλεοράσεις κυρίως, αλλά και ψυγεία, κουζίνες και πλυντήρια. Στον τομέα μας από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός αυτός δεν έχει «ξεφουσκώσει» το ενδιαφέρον, αλλά δυσκόλεψε η κατάσταση και δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Όλοι οι καταναλωτές αναζητούν τη χαμηλή τιμή, εξαρτάται και το προϊόν, αλλά συνήθως δαπανούν μεταξύ 200 και 350 ευρώ κατά κύριο λόγο. Η Black Friday σε εμάς είναι μέχρι και τις 05.12».

Ο Θανάσης Καραχρήστος (ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη mega euronics) σημείωσε: «H αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει η δουλειά στο πλαίσιο της Black Friday, αφού πολύ νωρίτερα είχε γίνει έρευνα αγοράς από τους καταναλωτές. Τα τοπικά καταστήματα που είναι ενταγμένα σε αλυσίδες, όπως εμείς που είμαστε στην mega euronics έχουμε βγάλει γενναιόδωρες προσφορές σε ορισμένα προϊόντα, όχι σε όλα φυσικά, γιατί η Black Friday δεν αφορούσε ποτέ όλα τα προϊόντα και τώρα αναμένουμε τους καταναλωτές. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για όλα, αλλά όπως προαναφέραμε οι προσφορές γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως στους αφυγραντήρες, στα θερμαντικά, στα πλυντήρια, στα ψυγεία κλπ. Πέρυσι και πρόπερσι η Black Friday δεν είχε πάει καλά, ενώ στο παρελθόν πήγαινε καταπληκτικά για όλα τα καταστήματα. Πλέον όμως οι εταιρίες είδαν το ενδιαφέρον και κάνουν πραγματικά καλές τιμές σε ορισμένα προϊόντα. Φέτος, έχουμε τις ενδείξεις ότι η ημέρα αυτή θα πάει καλά. Βλέπαμε ότι ο κόσμος έρχεται πολύ καιρό νωρίτερα ζητούσε τιμές για το προϊόν που τον ενδιαφέρει και αυτό το έκανε γιατί θα έρθει την Black Friday για να δει την καινούργια τιμή και αυτό ήδη ξεκίνησαν οι καταναλωτές να το κάνουν, είναι δηλαδή θετική η ανταπόκριση του κόσμου».

Ο Σπύρος Σαράκης (ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη best electric) επεσήμανε: «Pλέον η Black Friday έχει εξελιχθεί και εδώ ως θεσμός και υπάρχουν και πραγματικές προσφορές. Ο κόσμος φυσικά διατίθεται να ψωνίσει το ποιοτικό προϊόν όταν το βρίσκει σε καλή τιμή, ενώ υπάρχουν και τα οικονομικά μοντέλα σε καλύτερες τιμές. Στο δικό μας τομέα η μέρα αυτή ουσιαστικά είναι μια περίοδος εκπτώσεων, γιατί σε πολλά προϊόντα υπάρχει εδική και φυσικά καλύτερη τιμή. Παράλληλα αξίζει να πούμε ότι δεν ισχύει σε καμία περίπτωση αυτό που ξέραμε ότι τη Black Friday εκποιούνται σε καλή τιμή τα προϊόντα που είναι σε στοκ. Οι εταιρείες βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου προσφέρουν την περίοδο της Black Friday νέα μοντέλα σε πολύ καλή τιμή, καλύτερη δηλαδή απ’ αυτές που μπορεί να βρει ο καταναλωτής την υπόλοιπη περίοδο για το ίδιο προϊόν. Αναζητά τις ημέρες αυτές προϊόντα τεχνολογίας, μικροσυσκευές οικιακής χρήσης και όχι μόνο. Δεν υπάρχουν μόνο αναζήτηση δηλαδή για κινητό, αλλά σχεδόν για κάθε προϊόν. Η εκτίμηση μας είναι ότι μέχρι στιγμής η φετινή περίοδος έχει φτάσει ήδη στο περσινό επίπεδο και αναμένουμε να δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα».

Ο Βασίλης Καμμένος (εμπορικό κατάστημα) επισήμανε: «Φέτος βλέπουμε πως η Black Friday δεν λειτουργεί καλά και γενικότερα έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια ο θεσμός της Black Friday δεν πάει καλά, καταγράφει πτώση. Δεν αποκλείεται η Black Friday να βλάπτει την αγορά, διότι πριν την έναρξη της Black Friday η κίνηση μειώνεται ή ακόμη και σταματά. Βέβαια, πιστεύω ότι οι καταναλωτές την περίοδο αυτή και την ημέρα αυτή στρέφονται περισσότερο σε κινητά, σε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και όχι σε ρούχα και παπούτσια ή άλλα είδη, τα οποία έχει η τοπική αγορά. Συνεπώς βλάπτει η αναμονή για την Black Friday, βλάπτει και τα κλασσικά προϊόντα της τοπικής αγοράς, τα ρούχα δηλαδή, τα παπούτσια κλπ, διότι ο καταναλωτής στρέφεται σε συγκεκριμένα είδη και μάλιστα στρέφεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο για να αποκτήσει τα είδη αυτά. Φέτος υπάρχει αρνητικό πρόσημο γενικότερα στο θεσμό της Black Friday. Δεν είναι βέβαια στην Ελλάδα, ο θεσμός όπως είναι στην Αμερική, δεν έχει καμία σχέση. Στο παρελθόν υπήρχε κίνηση στην τοπική αγορά, αλλά όλα αυτά στην αρχή είναι εντονότερα και όσο περνά ο χρόνος καταγράφουν πτωτική τάση».

Κώστας Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»