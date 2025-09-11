Αγρίνιο: Η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου θα φέρει το όνομα Νικολάου Γράψα
Το Δ.Σ. της Γυμναστικής Εταιρείας στο Αγρίνιο αποφάσισε η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου να ονομαστεί σε «Αίθουσα Νικολάου Γράψα», τιμώντας τη μνήμη του.
Η ανακοίνωση:
«Στη χθεσινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του προέδρου του Ανδρέα Μπρέσιακα, ομόφωνα αποφάσισε η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου να ονομαστεί σε «Αίθουσα Νικολάου Γράψα».
- Ειδικότερα, αποφασίστηκε στο συγκεκριμένο χώρο εντός του 2026, έτος στο οποίο ο σύλλογός μας συμπληρώνει 80 χρόνια ζωής, να λάβει χώρα ειδική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον αποβιώσαντα και επί σειρά ετών πρόεδρο του συλλόγου μας Νικόλαο Γράψα. Κατά τη διάρκεια αυτής θα πραγματοποιηθεί επίσημα και η εν λόγω ονομασία.
- Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να πράξουμε ως ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης, τιμώντας τη μνήμη ενός προσώπου που συνεισέφερε τα μέγιστα στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, αλλά και στο αθλητικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας».