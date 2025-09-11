Αγρίνιο: Η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου θα φέρει το όνομα Νικολάου Γράψα

Το Δ.Σ. της Γυμναστικής Εταιρείας στο Αγρίνιο αποφάσισε η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου να ονομαστεί σε «Αίθουσα Νικολάου Γράψα», τιμώντας τη μνήμη του.

Η ανακοίνωση:

«Στη χθεσινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του προέδρου του Ανδρέα Μπρέσιακα, ομόφωνα αποφάσισε η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου να ονομαστεί σε «Αίθουσα Νικολάου Γράψα».