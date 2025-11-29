Αγρίνιο: H «Σπασμένη φλέβα» με τον Βασίλη Μπισμπίκη στον «Άνεσις»

Στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου προβάλλεται η «Σπασμένη φλέβα», η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία θα προβάλλεται έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 9:30 μ.μ. καθημερινά εκτός από την Τρίτη που η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 μ.μ.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ :Γιάννης Οικονομίδης

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μπισμπίκης, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μαρία Καλλιμάνη, Γιάννης Αναστασάκης, Κλέλια Ρένεση, Δημήτρης Καπετανάκος

Δείτε το τρέιλερ:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα: