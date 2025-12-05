Aγρίνιο: “Η Κοκκινοσκουφίτσα” πρόσφερε τρόφιμα στον Σύλλογο Πολυτέκνων

Ο Παιδικός Σταθμός “Η Κοκκινοσκουφίτσα”, στο Αγρίνιο, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Σύλλογο Πολυτέκνων προσφέροντας τρόφιμα

Απρόσμενη και χαρούμενη επίσκεψη πραγματοποίησε αντιπροσωπεία των μεγαλύτερων στην ηλικία, νηπίων του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου << Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ>>, με επικεφαλής την Διευθύντρια, κ. Μαργαρίτα Λαινά και τη συνοδό νηπιαγωγό, κ. Αντιγόνη Καπέρδα, μεταφέροντας σημαντικό αριθμό κιβωτίων με τρόφιμα, ως αποτέλεσμα της συνδρομής των μητέρων και της διεύθυνσης του Παιδικού Σταθμού, προς διανομή από το Σύλλογο σε πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν άκρως ιδιαίτερη ανάγκη ,ενόψει μάλιστα και της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων και του Νέου ΄Ετους.

Τα παιδιά και τις υπεύθυνες παιδαγωγούς ευχαρίστησαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, κ.Νικόλαος Γυφτάκης , ο οποίος και απεύθυνε συγκινημένος σύντομο χαιρετισμό ,εκφράζοντας τα θερμά συγχαρητήριά του και ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Μάλιστα προσφέρθηκαν και κατάλληλα γλυκίσματα με εγκάρδιες ευχές για καλή πρόοδο και καλά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α αποδέχθηκε τη Δωρεά προς όφελος των εχόντων επείγουσον αναγκών και οικονομικά δυσπραγούντων οικογενειών.