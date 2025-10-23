Αγρίνιο: Γυναίκα και ανήλικοι «σήκωσαν» ρούχα αξίας 170 ευρώ από κατάστημα

Στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν για κλοπή μια γυναίκα και τέσσερις ανήλικους, ηλικίας 11 έως 17 ετών, οι οποίοι φέρονται να έκλεψαν ρούχα συνολικής αξίας 170 ευρώ από κατάστημα της πόλης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, μια ενήλικη ημεδαπή γυναίκα και τέσσερις ανήλικοι ηλικίας 17, 14, 13 και 11 ετών, διότι εισήλθαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν ενδύματα συνολικής αξίας 170 ευρώ.