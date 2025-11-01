Aγρίνιο: Γιορτάζει σήμερα το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων – Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στη Θεία Λειτουργία

1 Σήμερα εορτή των Αγίων Αναργύρων και το εκκλησάκι στην Χαριλάου Τρικούπη στολίστηκε να τιμήσει τους Αγίους. Πολύς κόσμος από νωρίς το πρωί κατέκλυσε το ναό τόσο μέσα όσο και έξω. Άγιοι ΑνάργυροιΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Share FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail Προηγούμενο Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν οι ληστές με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της Μπορεί επίσης να σας αρέσει Bookmark Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου στην Κέρκυρα 31 Οκτ 2025 Bookmark «Pink the City»: Μήνυμα από το Αγρίνιο για την πρόληψη του καρκίνου του... 31 Οκτ 2025 Bookmark Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Πλήθος κόσμου στον εσπερινό 31 Οκτ 2025 Bookmark Αγρίνιο: Γράμματα προς την Κατίνα Χαντζάρα, την ηρωίδα της Αντίστασης 31 Οκτ 2025 Bookmark Δ. Τραπεζιώτης: “Να αποτραπεί το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στον Δήμο Αγρινίου” 31 Οκτ 2025 Bookmark Αγρίνιο – Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου» 31 Οκτ 2025