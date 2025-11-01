Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Aγρίνιο: Γιορτάζει σήμερα το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων – Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στη Θεία Λειτουργία

Γιορτάζει το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων στο Αγρίνιο και από νωρίς το πρωί ο κόσμος προσέρχεται στο ναό για την Θεία Λειτουργία

Σήμερα εορτή των Αγίων Αναργύρων και το εκκλησάκι στην Χαριλάου Τρικούπη στολίστηκε να τιμήσει τους Αγίους.

Πολύς κόσμος από νωρίς το πρωί κατέκλυσε το ναό τόσο μέσα όσο και έξω.

 

