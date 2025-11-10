Αγρίνιο: Γενική Συνέλευση και εκλογές για τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Δεκεμβρίου 2025, στο γραφείο του Συλλόγου στο Αγρίνιο.

Σε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θάνος Νικόλαος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατόπιν συνεδριάσεως στις 7/11/2025 αποφάσισε τα παρακάτω:

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών και η διενέργεια εκλογών για νέο διοικητικό συμβούλιο, εξελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπων για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας να γίνει στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στο γραφείο του Συλλόγου (οδός Δημητρακάκη 6, πλησίον Πλατείας Ειρήνης).

2) Η συνδρομή για τα δύο τελευταία έτη ορίζεται στα δέκα (10) €.

3) Αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές μέχρι της 1ης Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του Συλλόγου.