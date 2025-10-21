Αγρίνιο: Φθινοπωρινό κλάδεμα στην Παπαστράτου!

Κλάδεμα των δέντρων στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, στο Αγρίνιο, βρισκόταν σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τρίτης (21.10.25).

Συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προχώρησαν σε κλάδεμα και τα καλλωπιστικά δέντρα έχασαν για λίγο τις πυκνές τους φυλλωσιές για να δυναμώσουν.

Αντικρίζοντας κανείς τις προσπάθειες των εργαζομένων του Δήμου Αγρινίου δεν μπορεί παρά να προβληματίζεται για την καταστροφική μανία που επέδειξαν προ ημερών, στο ίδιο σημείο, άγνωστοι βάνδαλοι.