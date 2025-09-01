Αγρίνιο: Φωτιά στο Σκάλωμα – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής μετά από φωτιά στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου, κοντά στη Λυσιμαχεία.
Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 1η Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο αεροσκάφη.
Στο σημείο έσπευσαν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ για να συμβάλουν στην κατάσβεση της φωτιάς.
