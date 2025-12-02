Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
Αγρίνιο: Φωτιά σε καμινάδα στις Εργατικές Κατοικίες Αγίας Βαρβάρας

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες

Λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα της Τρίτης 2 Νοεμβρίου 2025, φωτιά ξέσπασε σε καμινάδα διαμερίσματος στον 1ο όροφο των Εργατικών Κατοικιών Αγίας Βαρβάρας. Η παλαιότητα της καμινάδας φαίνεται πως συνέβαλε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο περιορίστηκε γρήγορα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στο εσωτερικό του διαμερίσματος ή σε γειτονικούς χώρους της πολυκατοικίας.


Αγρίνιο: Φωτιά σε καμινάδα στις Εργατικές Κατοικίες Αγίας Βαρβάρας

