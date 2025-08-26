Αγρίνιο: Φωτιά απείλησε σπίτια στο Δοκίμι - Καθοριστική η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Δοκίμι Αγρινίου, όταν για ακόμα μια φορά ξέσπασε φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή, με άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αγρινίου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου 2025 στο Δοκίμι Αγρινίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Αη Βασιλιώτικα.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, με επτά οχήματα και 14 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς παρουσία του διοικητή της υπηρεσίας, Θεόδωρου Αποστόλου. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου.

Σε σχετική ανάρτηση, ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Γιάννης Βασιλείου αναφέρει:

«Για άλλη μια φορά όλα πήγαν καλά σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δοκίμι Αγρινίου.

Ο Δήμος Αγρινίου παρείχε συνδρομή στην Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με δύο μηχανήματα έργου, τρεις υδροφόρες και ένα φορτωτή.

Μπράβο στους πυροσβέστες και στους εργαζόμενους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου για την άμεση κινητοποίηση».

Δείτε φωτογραφίες: