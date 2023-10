Αγρίνιο: Με Φοίβο Δεληβοριά στην κεντρική πλατεία η υποδοχή φοιτητών στην Πέμπτη 19 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών «Welcome to UP 2023», μια πρωτοβουλία του Πανεπιστήμιου Πατρών, υλοποιούμενη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητήριου Αχαΐας, ο Δήμος Αγρινίου ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό στο κάλεσμα συμμετοχής στην πρωτοποριακή αυτή διοργάνωση, που αλλάζει τον τρόπο υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή, που επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους νέους φοιτητές με τον φιλόξενο τόπο μας και τους πολίτες του. Η πόλη γίνεται μια αγκαλιά και με την ουσιαστική συνδρομή των Φορέων της αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να συλλειτουργήσει ως προς την ενίσχυση και την εδραίωση του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

Το Welcome to UP 2023 ξεκινά την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 με τη συναυλία του Φοίβου Δεληβοριά στις 8:30μμ στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Με το γενναίο πλήρωμα των φίλων (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, YoelSoto) και με την εκλεκτή συμμετοχή του παραγωγού της «Καλλιθέας» Χρήστου Λαϊνά,

έρχονται από το παράλληλο σύμπαν της πραγματικότητας στο (συναυλιακός χώρος) για να βρουν ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι ήταν πάντα δίπλα μας, ό,τι δε σταμάτησε ποτέ.

Μια μουσική παράσταση βασισμένη σε όλη την τραγουδοποιία του Φοίβου από τα 16 του έως σήμερα, με ηλεκτρισμό και συγκίνηση, με τον αρχαίο θησαυρό στο σεντούκι και τον καθρέφτη σπασμένο διά παντός.

Tην Πέμπτη, 19/10/2023 οι δρόμοι της πόλης του Αγρινίου οδηγούν στην πλατεία Δημοκρατίας.

Σας περιμένουμε εκεί!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κωστής Χριστοδούλου – Πλήκτρα

Σωτήρης Ντούβας – Τύμπανα

Κώστας Παντέλης – Κιθάρες

YoelSoto – Μπάσο

Χρήστος Λαϊνάς- Κιθάρες, synth