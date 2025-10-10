Αγρίνιο - Ευάγγελος Καρακίτσος: Παραιτείται από μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας

Ο Ευάγγελος Καρακίτσος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ενημερώνει πως παραιτείται από μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας και στο εξής θα πορευτεί ελεύθερος, όπως αναφέρει, από κομματικές ταυτότητες.

Η σχετική ανάρτηση στη σελίδα του στο facebook αναφέρει:

Επιστολή Παραίτησης

Ευάγγελος Καρακίτσος

Αγρίνιο 09-10-2025

"Με τη σημερινή μου απόφαση θέτω στη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ. την παραίτησή μου από μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και από τη συμμετοχή μου στο κόμμα.

Η επιλογή αυτή δεν προκύπτει από αποστασιοποίηση από την πολιτική, αλλά από την ανάγκη να πορευτώ με καθαρό βλέμμα, ελεύθερος από κομματικές ταυτότητες. Από εδώ και στο εξής δεν ανήκω σε κανέναν χώρο, παραμένω όμως ενεργός πολίτης, παρών στις εξελίξεις και στα κοινωνικά αιτήματα της εποχής μας.

Πιστεύω ότι η πολιτική αναγέννηση που έχει ανάγκη ο τόπος θα βρει σύντομα νέα μορφή και έκφραση. Αναμένω με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας και, όταν έρθει η στιγμή, θα είμαι έτοιμος να συστρατευθώ στην προσπάθεια αυτή."

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Καρακίτσος