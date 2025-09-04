Αγρίνιο - «Έξυπνες μπάρες»: Άνθρακες το «φιάσκο» που ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ

Στο θέμα με τις μπάρες στους πεζοδρόμους στο Αγρίνιο οι αγαπητοί σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει η παροιμία, πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι….

Και αυτό γιατί μάλλον ευκαιριακά ασχολούνται με ορισμένα θέματα. Και το λέμε αυτό γιατί οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ διάβασαν στο capital.gr το ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας που προμήθευσε το σύστημα -και το οποίο είχε ξεκάθαρα διαφημιστικό χαρακτήρα- αλλά δεν διάβασαν τον τοπικό Τύπο που εδώ και πολύ καιρό έχει γραφτεί πως το μόνο που περιμένει ο δήμος Αγρινίου για να λειτουργήσει το σύστημα είναι να συνδεθεί με το ρεύμα, πράγμα που δυστυχώς έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά από το ΔΕΔΔΗΕ.

Δυστυχώς όμως στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχουν ένα γενικότερο πρόβλημα αντίληψης. Για παράδειγμα, στην ανακοίνωση τους αφού κάνουν λόγο για «φιάσκο», «σκάνδαλο» κτλ καλούν τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τι εξυπηρετούν τέτοιες δημοσιεύσεις. Στα αλήθεια τώρα, περιμένουν για παράδειγμα να ασχοληθεί Εισαγγελέας με το γεγονός ότι μία εταιρεία εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου για ένα σύστημα που λανσάρει στην αγορά; Δικαίωμα της εταιρείας είναι να διαφημίζεται και να εκδίδει όσα δελτία Τύπου της κάνει κέφι. Ρωτούν επίσης το ΣΥΡΙΖΑ γιατί η ανάρτηση αυτή δεν έγινε και σε μέσα ενημέρωσης της περιοχής. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουν, να τους ενημερώσουμε ότι το εν λόγω ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας WINGS ICT Solutions έφτασε στα e-mails και του τοπικού Τύπου και κάποιοι -ίσως λίγοι- το δημοσίευσαν κιόλας.

Όμως είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε μέσου ενημέρωσης να κρίνει τι θα δημοσιεύσει ή όχι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται εμφανώς για ένα κείμενο που δεν έχει τόσο ενημερωτικό, όσο διαφημιστικό χαρακτήρα. Και μετά από όλες αυτές τις γκάφες του ΣΥΡΙΖΑ, δικαίως ο δήμος Αγρινίου εξέδωσε τη δική του απάντηση για να πάρει την… πάσα και να τους πει ότι κάνουν κομματική αντιπολίτευση που επενδύει στην απαξίωση.

Το δις εξαμαρτείν του ΣΥΡΙΖΑ με… ασυλία στο ΔΕΔΔΗΕ

Και αντί μετά την απάντηση που έλαβαν, να αφήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα να περάσει έκριναν σκόπιμο να ανταπαντήσουν στο δήμο Αγρινίου για να βάλουν και άλλο αυτογκόλ…

Το «φιάσκο» και το «σκάνδαλο» της αρχικής τους ανακοίνωσης ξεχάστηκε στη δεύτερη… Αρκέστηκαν απλώς να ρωτήσουν πότε θα λειτουργήσουν οι μπάρες στους πεζοδρόμους του Αγρινίου. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά… Επίσης αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πως δεν ρωτάνε το ΔΕΔΔΗΕ που καθυστερεί, αλλά το Δήμο Αγρινίου.

Εν αντιθέσει με το ΣΥΡΙΖΑ Αγρινίου, που και για τις καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ τους φταίει ο Παπαναστασίου (ίσως να τους φταίει και για το προπατορικό αμάρτημα), αξίζει να παρατηρήσουμε πως κεντρικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιβάλει με τόση ασυλία… το ΔΕΔΔΗΕ. 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή θέτοντας θέμα λογοδοσίας του ΔΕΔΔΗΕ για την κατάσταση του δικτύου του, που φέρεται να ευθύνεται για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική. Ένα μάλιστα από τα ερωτήματα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι «ποιες πρόκειται να είναι οι κυρώσεις στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εφόσον θεωρηθεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπεύθυνο για τις πυρκαγιές».

Ευτυχώς δηλαδή που στο Αγρίνιο δεν είχαμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι… Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ Αγρινίου θα είχαν «έτοιμο» το φταίχτη…

Εφημερίδα «Συνείδηση»