Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκε κλοπή 2.500 πακέτων τσιγάρων με λεία 20.000 ευρώ!

Για κλοπή συνελήφθη ένας άνδρας στο Αγρίνιο, ο οποίος άρπαξε 2.500 πακέτα τσιγάρων από σταθμευμένο αυτοκίνητο, αξίας 20.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγρινίου και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος από τις 10 έως και τις 11 Απριλίου του 2025 διέρρηξε σταθμευμένο αυτοκίνητο και αφαίρεσε πέντε κιβώτια, που περιείχαν 2.500 πακέτα τσιγάρων, συνολικής αξίας -20.000- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.