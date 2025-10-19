Αγρίνιο: «Έβρεξε» συμμετοχές στο 12ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» - Προσδοκίες να προσλάβει διεθνή χαρακτήρα ο θεσμός

Παρά τους αρχικούς φόβους για βροχές, με περισσότερες από 300 συμμετοχές μικρών και μεγάλων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Αγρίνιο ο 12ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Άγιος Αρτέμιος το απόγευμα της Κυριακής (19.10.25).

Στα 800 μέτρα έτρεξαν οι μαθητές και ακολούθησε αγώνας 5 χλμ στο πλαίσιο του θεσμού που συνδιοργανώνεται από την Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και το Δήμο Αγρινίου, παραμονή της γιορτής του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Δημοσθένης Ταμπακέλης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι εν τέλει ο καιρός «συμμάχησε» και όλα πήγαν καλά. Ευχαρίστησε τους αθλητές του Αγρινίου και εκείνους που έφθασαν από πιο μακρυά, όπως την Άρτα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα και τη Λευκάδα. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σύνδεσης της κοινωνίας με την Αστυνομία και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονταν παράλληλες δράσεις, όπως η ξενάγηση των μαθητών στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Δείτε τον τερματισμό των τριών πρώτων στα 5 χλμ:

Την ανάγκη η διοργάνωση να προσλάβει διεθνή χαρακτήρα τόνισε ο Χρήστος Παργινός, πρόεδρος της Επιτροιπής Οικονομικών Υποθέσεων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομιών σε παγκόσμιο επίπεδο και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος. Μάλιστα ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει συζητήσεις με το Δήμο Αγρινίου. Κάλεσμα για στήριξη του θεσμού απηύθυνε η αθλήτρια Δήμητρα Τσαλοκώστα που συμμετείχε για πολλοστή φορά.

Δείτε φωτογραφίες: