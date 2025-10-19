Αγρίνιο: Έβαψαν με σπρέι στα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων - Ποιοι καταδικάζουν την απαράδεκτη ενέργεια

Νέος βανδαλισμός, αυτή τη φορά στα φρεσκοβαμμένα αποδυτήρια του γηπέδου Καλυβίων στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει το kalyvia.gr, αγγνωστοι δράστες γέμισαν με σπρέι γκράφιτι και συνθήματα στους εξωτερικούς χώρους των αποδυτηρίων στο γήπεδο Καλυβίων, τα οποία μάλιστα είχαν βαφτεί πρόσφατα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, λίγες ώρες πριν δοθεί ο πρώτος εντός έδρας αγώνας του ΠΑΟ Καλυβίων για το πρωτάθλημα της β΄κατηγορίας της ΕΠΣΑ.

Ένα απαράδεκτο γεγονός το οποίο καταδίκασε απερίφραστα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αγγελοκάστρου, Παναγιώτης Κοτούμπας, ο οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει: «Ζητώ συγγνώμη από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλυβίων και από το Δ.Σ. του ΠΑΟΚ Καλυβίων για αυτή την απρεπή πράξη. Καταδικάζω τους αίτιους και είναι ντροπή για το χωριό μας».

Επίσης, σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της ομάδας του Αχελώου Αγγελοκάστρου, σημειώνει τα κάτωθι:

«Με μεγάλη λύπη ενημερωθήκαμε σήμερα για την απαράδεκτη ενέργεια που σημειώθηκε στο γήπεδο Καλυβίων, όπου βάφτηκαν τα αποδυτήρια του τοπικού συλλόγου.

Ο Αχελώος πρεσβεύει αξίες

Αξίες σεβασμού, αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την οικογένεια, αγάπη προς τον αθλητισμό και αυτές οι πράξεις δεν συνάδουν με τις αξίες μας.

Καταδικάζουμε τις ενέργειες αυτές και οι υπαίτιοι δεν έχουν καμία θέση στο σύλλογό μας

Το όνομα του ΑΧΕΛΩΟΥ και τις αξίες που πρεσβεύει δεν πρόκειται να τις σπιλώσει κανείς».

Πηγή: kalyvia.gr