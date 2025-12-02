Αγρίνιο: Έβαλε το ηχείο στο τέρμα εν ώρα κοινής ησυχίας και συνελήφθη

Συνελήφθη στο Αγρίνιο ημεδαπός καθώς ώρα κοινής ησυχίας έβαλε το ηχείο στην οικία του στο τέρμα. Με τη σύλληψη κατασχέθηκε και το φορητό ηχείο

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο,ευρισκόμενος στην οικία του αναπαρήγαγε σε μεγάλη ένταση μουσική από ηχείο με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν το φορητό ηχείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας

.