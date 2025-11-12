Αγρίνιο – «Ετουάλ»: Τι θα λειτουργήσει στο χώρο όπου στεγάζονταν ο ιστορικός κινηματογράφος

Το κεφάλαιο «Κινηματογράφος Ετουάλ» στο Αγρίνιο έκλεισε οριστικά ωστόσο στο χώρο όπου στεγάστηκε επί χρόνια, θα ανοίξει μια νέα επιχειρηματική σελίδα για την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr στο κτίριο θα λειτουργήσει ένα νέο εμπορικό κατάστημα με είδη αθλητικής ένδυσης και υπόδησης με την επωνυμία «Mandellos sports».

Κάνοντας σεβαστή την επιθυμία του αείμνηστου Κώστα Βοσκόπουλου που λάτρεψε τον κινηματογράφο και μετέδωσε την αγάπη του για την 7η Τέχνη σε εκατοντάδες Αγρινιώτες, τα εγγόνια του θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε διαφορετικό τομέα αλλά στον ίδιο χώρο που υπηρέτησε με μεράκι και επαγγελματισμό.

Για τη μετατροπή των εγκαταστάσεων του «Ετουάλ» σε ένα σύγχρονο, αναβαθμισμένο κτίριο, απαιτούνται μια σειρά από σύνθετες εργασίες.

Βαδίζοντας στα χνάρια αυτής της εμβληματικής για το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή προσωπικότητας, η τρίτη γενιά της οικογένειας φιλοδοξεί, με την ίδια αγάπη προς την πόλη, να δημιουργήσει μια επιχείρηση που να ξεχωρίζει, εκτός από τα ποιοτικά της προϊόντα, για τον επαγγελματισμό και το επίπεδο της εξυπηρέτησης, χαρακτηριστικά για τα οποία Κώστας Βοσκόπουλος θα ήταν υπερήφανος.