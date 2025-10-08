Αγρίνιο: Έτοιμη η μελέτη για το Φαφούτειο - Θα στεγάσει τα γραφεία της Μητρόπολης

Παραδόθηκαν στο Μητροπολίτη Δαμασκηνό οι μελέτες και η οικοδομική άδεια για το Φαφούτειο Οικοτροφείο στο Αγρίνιο, που θα στεγάσει τα γραφεία της Μητρόπολης .

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Τις Μελέτες και την Οικοδομική Άδεια με τίτλο «Αλλαγή χρήσης σε Διοικητικό Κέντρο (Γραφεία Διοίκησης) Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας και προσθήκη στέγης» που αφορά το ακίνητο όπου στεγάζονταν το «Φαφούτειο Οικοτροφείο», πλησίον του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου, παρέδωσαν στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου και Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc κ. Δημήτρης Σκορδόπουλος και ο Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc κ. Παναγιώτης Πρέζας.

Οι δύο Μηχανικοί ευγενώς ανέλαβαν και εκπόνησαν δωρεάν το σύνολο των μελετών για την μετατροπή του Φαφουτείου Οικοτροφείου σε Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στο Αγρίνιο. Οι Μελέτες κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και εκδόθηκε η Οικοδομική Αδεία για την έναρξη του έργου την οποία παρέδωσαν στον Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σκορδόπουλο και τον κ. Πρέζα για την πρωτοβουλία τους αυτή και για την πολύτιμη εργασία τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τόσο στην εκπόνηση και την σύνταξη των απαραίτητων μελετών όσο και στην έκδοση της οικοδομικής άδειας την οποία πραγματοποίησαν ως δωρεά προς την Ιερά Μητρόπολη για να φθάσουμε στο σημείο να μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες για την εκ βάθρων αναμόρφωση του ακινήτου.