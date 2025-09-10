Αγρίνιο: Εθελοντική Αιμοδοσία την Παρασκευή στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Αγρίνιο, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου (Τμήμα Αιμοδοσίας) οργανώνουν και καλούν όλους τους υγιείς συμπολίτες μας να συμμετέχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία, την Παρασκευή 12//09/2025 από τις 08.00 μέχρι τις 14.30 στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

Στην Αιμοδοσία συμμετέχουν:

- Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Αιτωλοακαρνανίας

- 1ος Κυνηγητικός Σύλλογος Αγρινίου

Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ!!!



Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας:

- Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, FIRMA Επιγραφές,

Αντίγραφο - Copy Center, Ν. Νικολόπουλος Α.Τ.Ε. για την απαράμιλλη στήριξή τους.