Αγρίνιο: Εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο Αγρίνιο, στο Παπαστράτειο Μέγαρο. Πρωινές ώρες από 8.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ.

Με αφορμή την εορτή του Αγίου Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος, Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας και Γερασίμου Κεφαλληνίας στις 20 Οκτώβρη, συνδιοργανώνουμε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (Γ.Ε.Α) στην Πλατεία Παναγοπούλου στο Αγρίνιο, και από ώρα 8.30 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ!

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

- ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ .

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Εθελοντές Αιμοδότες καθώς και κάθε υγιή πολίτη ηλικίας 18-65 ετών έχοντας μαζί τους ταυτότητα και ΑΜΚΑ να αφιερώσουν 10 λεπτά από τον χρόνο τους και να προσφέρουν το δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο!

Για να δώσεις αίμα:

1. Να είσαι 18- 65 ετών

2. Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ πρωϊνό

3. Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 6 ώρες

Η Εθελοντική προσφορά αίματος είναι εορτή της ζωής , πράξη αγάπης στο συνάνθρωπο!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ:

• ANTIGRAFO Copy Center

• ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ