Αγρίνιο: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Παπαστράτειο Μέγαρο - «Δώσε Αίμα, Χάρισε Ζωή!»

Δώρο ζωής στο Αγρίνιο με εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο, από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αγρινίου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γ.Ε.Α..

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 14:30 και απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν το πιο πολύτιμο δώρο: το αίμα τους.

Με το σύνθημα «Δώσε Αίμα – Χάρισε Ζωή», οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν ενεργά, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία και προσφέροντας ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη.

