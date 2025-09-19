Αγρίνιο: «Έσβησε» 50χρονη μάνα τεσσάρων παιδιών από ανακοπή - Εκτός δρόμου το ασθενοφόρο που πήγε να την παραλάβει

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μια 50χρονη γυναίκα από την Κυπάρισσο Αγρινίου, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που υπέστη ανακοπή καρδιάς το πρωί της Παρασκευής (19.9.25).
Σύμφωνα με πληροφορίες,  το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε να την παραλάβει βγήκε εκτός δρόμου αλλά το πλήρωμα (είναι καλά στην υγεία του) μεταφέρθηκε με Ι.Χ. στην κατοικία της όπου έγινε χρήση απινιδωτή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών η εξέλιξη ήταν δραματική.

Άλλο ασθενοφόρο μετέφερε στη συνέχεια την 50χρονη στο Νοσοκομείο του Αγρινίου όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ίδια νοσηλευτική μονάδα εργάζονται ως τραυματιοφορείς τα δύο της αδέλφια.

19 Σεπ 2025

