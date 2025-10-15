Αγρίνιο: Ερωτηματικά από τον Παναγιώτη Καψαλη για παρεμβάσεις στον ποταμό Ερμίτσα

Ερωτηματικά προκαλούν οι παρεμβάσεις στον ποταμό Ερμίτσα στο Αγρίνιο, με τον Δημοτικό Σύμβουλο Αγρινίου, Παναγιώτη Καψάλη να ζητά απαντήσεις για τις εργασίες στην κοίτη και τα πρανή.

Ο Παναγιώτης Καψάλης εκφράζει προβληματισμό για παρεμβάσεις που παρατηρούνται στον ποταμό Ερμίτσα. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, θέτει ερωτήματα, σχετικά με τις εργασίες στην κοίτη και τα πρανή, ζητώντας να υπάρξουν απαντήσεις για το ποιος πραγματοποιεί τις παρεμβάσεις και με ποια σκοπιμότητα.



Στη σχετική ανάρτηση ο Παναγιώτης Καψάλης αναφέρει:

«Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας σε αυτό εδώ τον τόπο. Ποταμός Ερμίτσας και απ’ ότι φαίνεται ασυδοτούν στην κοίτη και τα πρανή του.

Γνωρίζει κανείς κάτι;

Ας μην μας πουν πως η παρέμβαση έγινε για να τον καθαρίσουν. Γιατί πιο ανάντη η διατομή του ειναι κλεισμένη αρκετά από βλάστηση και αχρείαστα φέρτα».

Δείτε φωτογραφίες: