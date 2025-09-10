Αγρίνιο: Εργαστήρια Τέχνης «ΙΘΑΚΕΣ» 2025-26 από το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»

Δωρεάν εργαστήρια τέχνης «ΙΘΑΚΕΣ» 2025-26 στο Αγρίνιο από το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Η ανακοίνωση:

Εργαστήρια Ενηλίκων

Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Λαμπρινή Παπαπάνου-Μουσικός

Λαμπρινή Παπαπάνου-Μουσικός Χαρακτικής (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός

Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός Θεάτρου (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Παπανικολάου Δημήτρης – Παραστατικών Τεχνών

Εργαστήρια Εφήβων

Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός

Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός Χαρακτικής (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός

Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός Ζωγραφικής (1,5 ώρα σε εβδομαδιαία βάση)

Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός

Εργαστήρι για Εφήβους & Ενήλικες (άνω των 16 ετών)

Φωτογραφίας (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Λεωνίδας Φραγκούλης – Αρχιτέκτων, Φωτογράφος

Εργαστήρια Παιδιών – Νηπίων

Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)

Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός

Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός Ζωγραφικής (1,5 ώρα σε εβδομαδιαία βάση)

Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ανώτερο όριο επιλογών εργαστηρίων έως δύο, με σειρά προτίμησης.

Όσον αφορά στους ανηλίκους, οι γονείς – κηδεμόνες αφήνουν τα παιδιά τους στο Κέντρο και η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στο προσωπικό μέχρι το τέλος του εργαστηρίου.

Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο https://kpodysseas.gr/ergastiria-technis-ithakes-agrinio-2025-2026/ συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ανά ηλικιακή ομάδα αίτηση και την Υ/Δ (αν πρόκειται για ανήλικο τέκνο) και την υποβάλλετε στο ithakes2019@gmail.com (για οποιαδήποτε διευκρίνηση καλέστε στο 6948 954635)

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αγίου Χριστοφόρου 35 Αγρίνιο 30131 ) καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 18:00 – 20:00.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ελισάβετ Τσακανίκα (2641 102845)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/09 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 30/09/2025

Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Κατόπιν παρέλευσης της καταλυτικής ημερομηνίας αιτήσεων, θα ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαστηρίων που έχετε δηλώσει.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Dr Αθανασία Δημητρίου