Αγρίνιο: Εργαστήρια Τέχνης «ΙΘΑΚΕΣ» 2025-26 από το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»
Δωρεάν εργαστήρια τέχνης «ΙΘΑΚΕΣ» 2025-26 στο Αγρίνιο από το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Η ανακοίνωση:

Εργαστήρια Ενηλίκων

  • Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
    Λαμπρινή Παπαπάνου-Μουσικός
  • Χαρακτικής (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
    Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός
  • Θεάτρου (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
    Παπανικολάου Δημήτρης – Παραστατικών Τεχνών

Εργαστήρια Εφήβων

  • Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
    Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός
  • Χαρακτικής (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
    Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός
  • Ζωγραφικής (1,5 ώρα σε εβδομαδιαία βάση)
    Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός

Εργαστήρι για Εφήβους & Ενήλικες (άνω των 16 ετών)

  • Φωτογραφίας (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
    Λεωνίδας Φραγκούλης – Αρχιτέκτων, Φωτογράφος

Εργαστήρια Παιδιών – Νηπίων

  • Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
    Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός
  • Ζωγραφικής (1,5 ώρα σε εβδομαδιαία βάση)
    Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός
    Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ανώτερο όριο επιλογών εργαστηρίων έως δύο, με σειρά προτίμησης.

Όσον αφορά στους ανηλίκους, οι γονείς – κηδεμόνες αφήνουν τα παιδιά τους στο Κέντρο και η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στο προσωπικό μέχρι το τέλος του εργαστηρίου.

Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο https://kpodysseas.gr/ergastiria-technis-ithakes-agrinio-2025-2026/ συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ανά ηλικιακή ομάδα αίτηση και την Υ/Δ (αν πρόκειται για ανήλικο τέκνο) και την υποβάλλετε στο ithakes2019@gmail.com (για οποιαδήποτε διευκρίνηση καλέστε στο 6948 954635)
  • ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αγίου Χριστοφόρου 35 Αγρίνιο 30131 ) καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 18:00 – 20:00.
    Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ελισάβετ Τσακανίκα (2641 102845)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/09 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 30/09/2025

Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Κατόπιν παρέλευσης της καταλυτικής ημερομηνίας αιτήσεων, θα ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαστηρίων που έχετε δηλώσει.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Dr Αθανασία Δημητρίου

10 Σεπ 2025

