Αγρίνιο: Εργαστήρια Τέχνης «ΙΘΑΚΕΣ» 2025-26 από το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»
Δωρεάν εργαστήρια τέχνης «ΙΘΑΚΕΣ» 2025-26 στο Αγρίνιο από το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
Η ανακοίνωση:
Εργαστήρια Ενηλίκων
- Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
Λαμπρινή Παπαπάνου-Μουσικός
- Χαρακτικής (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός
- Θεάτρου (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
Παπανικολάου Δημήτρης – Παραστατικών Τεχνών
Εργαστήρια Εφήβων
- Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός
- Χαρακτικής (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός
- Ζωγραφικής (1,5 ώρα σε εβδομαδιαία βάση)
Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός
Εργαστήρι για Εφήβους & Ενήλικες (άνω των 16 ετών)
- Φωτογραφίας (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
Λεωνίδας Φραγκούλης – Αρχιτέκτων, Φωτογράφος
Εργαστήρια Παιδιών – Νηπίων
- Μουσικής διάδρασης (2 ώρες σε εβδομαδιαία βάση)
Λαμπρινή Παπαπάνου – Μουσικός
- Ζωγραφικής (1,5 ώρα σε εβδομαδιαία βάση)
Δημήτρης Παπατρέχας – Εικαστικός
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Ανώτερο όριο επιλογών εργαστηρίων έως δύο, με σειρά προτίμησης.
Όσον αφορά στους ανηλίκους, οι γονείς – κηδεμόνες αφήνουν τα παιδιά τους στο Κέντρο και η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στο προσωπικό μέχρι το τέλος του εργαστηρίου.
Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο https://kpodysseas.gr/ergastiria-technis-ithakes-agrinio-2025-2026/ συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ανά ηλικιακή ομάδα αίτηση και την Υ/Δ (αν πρόκειται για ανήλικο τέκνο) και την υποβάλλετε στο ithakes2019@gmail.com (για οποιαδήποτε διευκρίνηση καλέστε στο 6948 954635)
- ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αγίου Χριστοφόρου 35 Αγρίνιο 30131 ) καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 18:00 – 20:00.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ελισάβετ Τσακανίκα (2641 102845)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/09 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 30/09/2025
Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
Κατόπιν παρέλευσης της καταλυτικής ημερομηνίας αιτήσεων, θα ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαστηρίων που έχετε δηλώσει.
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
- ΑΙΤΗΣΗ 4-10 ΕΤΩΝ
- ΑΙΤΗΣΗ 11-17 ΕΤΩΝ
- ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
- ΑΙΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
- ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
Dr Αθανασία Δημητρίου