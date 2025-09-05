Αγρίνιο: Εργασίες συντήρησης στο επιδαπέδιο σιντριβάνι της κεντρικής πλατείας

Εικόνα εργοταξίου επικρατεί σε τμήμα της κεντρική πλατείας του Αγρινίου, στο επιδαπέδιο σιντριβάνι που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα.

Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού βρίσκονταν σε εξέλιξη το πρωί της Παρασκευής (5.9.25).

Σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα μηχανολόγος μηχανικός θα ελέγξει τα τμήματα του σιντριβανιού το οποίο φέρεται να υπέστη ζημιές στους εκτοξευτήρες του νερού από τα οχήματα που εφοδίαζαν τις επιχειρήσεις.

Πάντως με δεδομένο ότι τοποθετήθηκαν παγκάκια περιμετρικά του σιντριβανιού η διέλευση οχημάτων από το σημείο καθίσταται αδύνατη.

Η αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων εντοπιστούν είναι το επόμενο βήμα για να δούμε ξανά τους πίδακες νερού να αλλάζουν την όψη του κεντρικότερου σημείου της πόλης.