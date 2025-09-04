Αγρίνιο: Έρχεται το 51ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Έρχεται στο Αγρίνιο το 51ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και όχι μόνο εκδηλώσεων την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο στο προαύλιο του Παπαστρατείου Γυμνασίου. Τι αναφέρει ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Ανδρέας Ζάγκας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Προ των πυλών είναι το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στο προαύλιο του Παπαστρατείου Γυμνασίου στο Αγρίνιο και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της επόμενης ημέρας. Το κεντρικό σύνθημα είναι «ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!»

Την πρώτη ημέρα, την Παρασκευή, στις 21.00 το φεστιβάλ θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Ανδρέα Ζάγκα, μέλους του Γραφείου του ΣΠ Δυτικής Ελλάδας και γραμματέας ΤΑ Αιτωλοακαρνανίας της ΚΝΕ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Ποιος τη ζωή μου», σε επιμέλεια του Ανδρέα Φούκα, με 9μελής ορχήστρα, που αποτελείται από τους: Νεκτάριο Αποστολιώτη, Πόπη Αργυροπούλου, Μαριλένα Ευστρατίου, Γιώργο Καρακώστα, Χριστίνα Κορκοντζέλου, Κάρπο Κουτσούμπα, Αλέκο Στασινό, Κώστα Φραγκάκη.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν 26 τραγουδιστές από την περιοχή μας, συγκεκριμένα: Σωτήρης Γκεβεντζές, Ευγενία Γρέντζελου, Θωμάς Γκουρνέλος, Μαριλένα Ευστρατίου, Ευαγγελία Ιωάννου, Δήμητρα Καψάλη, Ιωάννα Κολοβάκη, Θοδωρής Κόντος, Βασίλης Κοτρώτσος, Κατερίνα Κουτσουπιά, Aδάμ Κουτσουπιάς, Ντίνος Λέρης, Λιάνα Μπαγιώργου, Αναστασία Μπίττα, Ιωάννης Μπίττας, Γιάννης Πανουκλιάς, Χρήστος Παντούλας, Βασίλης Παπαδογιώργος, Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου, Λένα Σαββίδου, Δημήτρης Σαρρής, Ανδρέας Σελιμάς, Γεωργία Τριανταφύλλου, Ντόρα Τσίτου, Ανδρέας Φούκας, Νίκος Φρίντζος.

Τη δεύτερη ημέρα, το Σάββατο 06.09, η αρχή θα γίνει με τη διεξαγωγή αντιπολεμικού δρώμενου από μαθητές, με θέμα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Κεντρικός ομιλητής του Φεστιβάλ θα είναι το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Θοδωρής Χιώνης, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, σε επιμέλεια του Θύμιου Παπαδόπουλου. Συμμετέχουν: Κώστας Θωμαΐδης, Πολυξένη Καράκογλου, Γιώργος Μεράντζας, ενώ το πρόγραμμα έχει και λαϊκό-παραδοσιακό γλέντι, με τους: Aδάμ Κουτσουπιά (κιθάρα-τραγούδι), Ηλία Στεφανίδη (μπουζούκι-τραγούδι), Θωμά Γκουρνέλο (πιάνο-τραγούδι), Χριστίνα Τσουραπούλη (τραγούδι), Άγγελο Σταθόπουλο (κλαρίνο), Ανδρέα Βλαχογιάννη (τύμπανα).

Στο χώρο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ξεναγηθούν στην έκθεση του φεστιβάλ με τίτλο: «Η πράσινη ανάπτυξη» καταστρέφει τη ζωή μας. Η διέξοδος στον αγώνα με το ΚΚΕ, για το σοσιαλισμό», ενώ στο χώρο θα λειτουργούν στέκι μαθητών, στέκι του «Κόκκινου αερόστατου» και παιδότοπο για τους μικρούς φίλους, όπως και βιβλιοπωλείο των εκδόσεων της «Σύγχρονη Εποχής», με μεγάλες εκπτώσεις σε νέες και παλιές εκδόσεις.

Ο υπεύθυνος του Φεστιβάλ, Ανδρέας Ζάγκας, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», επεσήμανε:

«Το Φεστιβάλ όπως κάθε χρόνο «χτίζεται» και λειτουργεί με την εθελοντική δουλειά, προσφορά, ανιδιοτέλεια μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ενώ χρόνο με το χρόνο προσπαθούμε να γίνεται καλύτερο και η «κόκκινη πολιτεία», όπως ονομάζουμε εμείς το Φεστιβάλ, να αποτελεί εικόνα από το όμορφο μέλλον για το οποίο παλεύουμε.

Το Φεστιβάλ ουσιαστικά αποτελεί μια μορφή που έχει επιλέξει η ΚΝΕ να επικοινωνήσει τις θέσεις της με τη νεολαία, αλλά και να αξιοποιεί και το Φεστιβάλ για να αναδείξει μορφές του πολιτισμού και της προοδευτικής τέχνης, που πιστεύει ότι αξίζουν και θεωρεί ότι βοηθούν τη νεολαία να σκεφτεί καλύτερα.

Στο πλαίσιο αυτό στηριζόμαστε και στην τοπική ερασιτεχνική δημιουργία, στην οποία θέλουμε να δίνουμε βήμα μέσα από τα Φεστιβάλ μας και αυτό κάνουμε και στο φετινό Φεστιβάλ. Δίνουμε δηλαδή βήμα σε τοπικούς τραγουδιστές, αλλά και στους μαθητές.

Συνολικά 26 τοπικοί τραγουδιστές θα συμμετάσχουν στο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, ενώ οι μαθητές με το αντιπολεμικό δρώμενο που θα κάνουν, που είναι σαν ένα μικρό θεατρικό που αφορά την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, θα μας δείξουν τα γεγονότα μέσα από τα μάτια τους.

Το Φεστιβάλ είναι επίσης ένας τρόπος επικοινωνίας του κόμματος και της ΚΝΕ με τη νεολαία και με το λαό, πόσο μάλλον αυτή την φορά που διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όπου σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολεμικές αναμετρήσεις και αντί να αποκλιμακώνονται, όπως μας έχουν υποσχεθεί, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία.

Επικοινωνούμε ακόμη τις θέσεις μας για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα απέναντι στην επίθεση που έχει ενταθεί απέναντί τους, όπως με το 13ωρο που φέρνει η κυβέρνηση μέσα από ένα νομοσχέδιο τερατούργημα, όπως είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αφορά περισσότερο τη νεολαία, όπως είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, τα οποία ουσιαστικά έχουν βάλει στο «χοντρά» την ιδιωτικοποίηση της παιδείας και της μόρφωσης.

Έχει αξία επίσης ότι ερχόμαστε από ένα καλοκαίρι με έντονες πυρκαγιές ακόμη και στην περιοχή μας, αλλά και ένταση που υπάρχει λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αντλησιοταμίευση κλπ. Συνεπώς η έκθεσή μας αποτυπώνει τα αποτελέσματα που φέρνει η πράσινη μετάβαση τόσο στη ζωή μας, όσο και στο περιβάλλον, αλλά στο ρεύμα που έχει γίνει πανάκριβο.

Με λίγα λόγια το σύνθημά μας «ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο» συμπυκνώνει σε μια φράση όλο αυτό που θέλουμε να δώσουμε μέσα από το Φεστιβάλ μας.

Τέλος, μέσα από την κεντρική ομιλία του φεστιβάλ που θα γίνει το Σάββατο 06.09.25 από τον Θοδωρή Χιώνη από το Πολιτικό Γραφείο, το ανώτερο όργανο του κόμματος, θα δοθεί το «στίγμα» για το πως προχωράμε από δω και στο εξής με βάση και τις εξελίξεις και τις θέσεις του κόμματος».

Δείτε την αφίσα:

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»