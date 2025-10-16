Αγρίνιο: «Έρχεται» ο 12ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»

«Έρχεται» για μία ακόμη χρονιά στο Αγρίνιο, ο 12ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος», όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με αστυνομικούς και πολίτες να ενώνουν δυνάμεις για το φιλαθλητισμό. Τι δηλώνει ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Δημοσθένης Ταμπακέλης.

Το Αγρίνιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει φέτος τον 12ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος», μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ο αγώνας, που συνδιοργανώνεται από την Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και το Δήμο Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, παραμονή της εορτής του Αγίου Αρτεμίου — προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Λαϊκός Αγώνας των 5 χιλιομέτρων θα έχει αφετηρία και τερματισμό το Αστυνομικό Μέγαρο Ακαρνανίας (Αγρινίου) και θα διέλθει από το κέντρο της πόλης, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και παιδικός αγώνας 800 μέτρων για μαθητές σχολικής ηλικίας, δίνοντας την ευκαιρία και στους μικρούς φίλους του αθλητισμού να συμμετάσχουν ενεργά και να γνωρίσουν τον ρόλο της αστυνομίας.

Πριν την έναρξη του αγώνα θα τελεστεί ο εσπερινός του Αγίου Αρτεμίου στο εκκλησάκι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.

Οι συμμετοχές φέτος παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι, με δρομείς να καταφθάνουν από διάφορες περιοχές και φυσικά από κάθε γωνιά της Αιτωλοακαρνανίας. Ο «Άγιος Αρτέμιος» είναι ένας πραγματικά λαϊκός αγώνας, ανοιχτός σε όλους, όχι μόνο σε αθλητές, αλλά και σε όσους επιθυμούν να τρέξουν ή να περπατήσουν με την οικογένεια και τους φίλους τους. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ενισχύσει το πνεύμα του φιλαθλητισμού, να προάγει την κοινωνική συνοχή φέρνοντας πιο κοντά αστυνομικούς και πολίτες.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Δημοσθένης Ταμπακέλης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για τον αγώνα «Άγιος Αρτέμιος» και το στόχο της διοργάνωσης τόνισε: «O λαϊκός αγώνας δρόμου διεξάγεται κάθε χρόνο τα τελευταία 12 χρόνια στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Αρτεμίου. Η διοργάνωση αυτή δεν δίνει έμφαση μόνο στο αθλητικό κομμάτι, αλλά και στο κοινωνικό.

Προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στην Αστυνομία και γι’ αυτό οι συμμετέχοντες στον αγώνα των 800 μέτρων που είναι για παιδιά θα ξεναγηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο, ώστε σιγά – σιγά να αναπτυχθούν σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης της κοινωνίας και της Αστυνομίας σε εθνικό και κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Μέσα από την ξενάγηση αυτή τα παιδιά θα νιώσουν την Αστυνομία και τους αστυνομικούς κοντά τους ως προστάτη και όχι ως φόβο ή τιμωρό, συνεπώς σε κάθε υπηρεσία θα υπάρχει και ένας αστυνομικός που θα εξηγεί στα παιδιά τον ρόλο της εκάστοτε υπηρεσίας, ενώ, όπως πάντα, θα υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαβιβάσουν σήμα από το κέντρο της αστυνομίας προς κάποια περιπολικά , ώστε να δημιουργηθεί μια θετική ανάμνηση για την Αστυνομία και τους αστυνομικούς.

Φέτος οι συμμετοχές είναι αυξημένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι, ενώ οι συμμετέχοντες προέρχονται από Γιάννενα, Άρτα, Λευκάδα, Πάτρα, Αθήνα και φυσικά όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αυτό μας τιμά και είναι δέσμευση και ικανοποίηση παράλληλα για εμάς για να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε δράσεις μέσω των οποίων, η Αστυνομία έρχεται πιο κοντά στον πολίτη.

Αξίζει να τονίσουμε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί την παραμονή της εορτής του ΑγίουΑρτεμίου, συνεπώς πριν τον αγώνα θα γίνει ο εσπερινός του Αγίου στο εκκλησάκι της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Ακαρνανίας με την παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού. Ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σημαντική είναι και η υποστήριξη των εθελοντών».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»