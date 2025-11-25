Αγρίνιο: Επίσκεψη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο

Επίσκεψη στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο του Δήμου Αγρινίου πραγματοποίησε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, για δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο των μαθητών, στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Κοινωνικού Ιατρείου αναφέρεται:

Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τους μικρούς μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο του Δήμου. Με μεγάλο ενθουσιασμό και χαμόγελα, τα παιδιά πέρασαν την πόρτα του οδοντιατρείου, όπου τους περίμενε ο εθελοντής οδοντίατρος για έναν δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο.

Οι γιατρός μας εξέτασαν με προσοχή κάθε παιδί, δίνοντάς του χρήσιμες συμβουλές για τη στοματική του υγεία, τη σωστή φροντίδα των δοντιών και τη σημασία της καθημερινής υγιεινής. Με τρόπο προσιτό , απάντησε στις απορίες τους και τους έδωσαν πολύτιμες οδηγίες για ένα υγιές χαμόγελο.

Η Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας Υγείας Κ. Γεωργία Γεωργία Μπόκα συνομίλησε με τους μαθητές για τη σημασία της πρόληψης Καί τη σημασία της επισκέψεως τους στο χώρο του Κοινωνικού ιατρείου του Δήμου Αγρινίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον εθελοντή οδοντιάτρο μας για την ανιδιοτελή του προσφορά, τους δασκάλους που συνόδευσαν τα παιδιά και συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης.