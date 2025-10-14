Αγρίνιο: Επικίνδυνο trial με ποδήλατο κοντά στον Περιφερειακό - Από σκαλοπάτια μεγάλου ύψους η εκκίνηση

Σε επικίνδυνο trial ποδηλασίας θέλησε να επιδοθεί ένας νεαρός στο Αγρίνιο, σε περιοχή κοντά στον Περιφερειακό.

Στο video που ακολουθεί το αγόρι ανοίγει την πόρτα σε προαύλιο επιχείρησης και ανεβαίνει με το ποδήλατό του στο πλατύσκαλο. Περιμένει να φύγει το διερχόμενο αυτοκίνητο και φίλος του με άλλο ποδήλατο «καλύπτει» ένα μέρος του οδοστρώματος. Με χαρακτηριστική άνεση ο ποδηλάτης κατεβαίνει αρκετά σκαλιά και βγαίνει στο δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και τη παρέα του.

Δείτε το video:

Η trial ποδηλασία που κερδίζει συνεχώς έδαφος, απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί. Εκ των ων ουκ άνευ θεωρείται η χρήση κράνους, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση απλώς δεν υπάρχουν. Επιπροσθέτως, όπως γίνεται αντιληπτό, το να παραβιάζεις, καταρχάς, ιδιωτικό χώρο και στη συνέχεια να να κάνεις επίδειξη ποδηλατικής δεξιοτεχνίας σε δρόμο όπου κινούνται οχήματα, αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες, είναι απαγορευτικό.