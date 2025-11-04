Αγρίνιο: Έπεσε στα δίχτυα της Δίωξης – Πιάστηκε με κάνναβη και συνελήφθη

Στα δίχτυα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών βρέθηκε ένα άνδρας στο Αγρίνιο, ο οποίος πιάστηκε με κάνναβη και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Δευτέρας (3.11.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4,3 γραμμάρια κάνναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.