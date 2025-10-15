Αγρίνιο: Επανέρχεται από τη Γ.Ε.Α. το «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ» - Ξεκίνησαν οι εγγραφές, δηλώστε συμμετοχή

Tην Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στις 11 π.μ., η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου (Γ.Ε.Α.), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αγρινίου, διοργανώνουν για 8η φορά το «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ», με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας Αγρινίου.

Πρόκειται, για αγώνες (τρέξιμο, βάδισμα, ποδηλασία) που δεν έχουν συναγωνιστικό χαρακτήρα, ενώ δεν απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής σε αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να δηλώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου www.geagr.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα για ενήλικες ή ανήλικους, ανάλογα με το έτος γέννησης.

Η παραλαβή των αριθμών θα πραγματοποιείται στο Παπαστράτειο Μέγαρο, λίγες ημέρες πριν τον αγώνα, ενώ θα υπάρξει και η δυνατότητα δια ζώσης εγγραφών, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα μαζικών εγγραφών για συλλόγους γονέων, αθλητικούς φορείς κλπ, κατόπιν επικοινωνίας με τον έφορο στίβου της Γ.Ε.Α. Γιάννη Γιαταγάνα (τηλ. 697 2 323 908).

Φέτος, η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού θα στηρίξει το σημαντικό έργο των συσσιτίων της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Συμμετέχουμε όλοι στον αγώνα και στέλνουμε έμπρακτα το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης!