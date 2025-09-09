Αγρίνιο: Έως την Παρασκευή οι εγγραφές στη Δημόσια ΣΑΕΚ - Δωρεάν σπουδές με προοπτική

Συνεχίζονται στο Αγρίνιο έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στη Δημόσια ΣΑΕΚ, για δωρεάν σπουδές με προοπτική.

Η ανακοίνωση:

Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) Αγρινίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσφέρει δωρεάν σπουδές, σε ειδικότητες που οδηγούν απευθείας στην αγορά εργασίας και παρέχουν τίτλο επιπέδου 5 αναγνωρισμένο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ηλεκτρονικές εγγραφές έως Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρα 15:00) στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr

Ειδικότητες 2025–2026

1.Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Στήριξη και δημιουργική απασχόληση βρεφών και νηπίων σε παιδικούς

σταθμούς, ΚΔΑΠ, παιδότοπους κ.ά.

2. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Υποστήριξη ακτινολόγων σε διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αξονικές, υπέρηχοι) σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα υγείας.

3. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Εκπαίδευση στη μαγειρική και διοίκηση κουζίνας – εργασία σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering.

4. Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, προστασία περιβάλλοντος – εργασία σε δασαρχεία, ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση.

5. Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-Shop)

Δημιουργία, προώθηση και διαχείριση online καταστημάτων – εργασία σε επιχειρήσεις ή ως freelancer.

6. Εκπαιδευτής Γυμναστικής με Βάρη

Σχεδιασμός προπονήσεων και fitness coaching – εργασία σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, studio, personal training.

7. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου

Λογιστική, φοροτεχνικά, ERP – εργασία σε επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και τουριστικές μονάδες.

8. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Φωτοβολταϊκά, αιολικά, γεωθερμία – εργασία σε εταιρείες πράσινης ενέργειας, ενεργειακές μονάδες, δήμους.

9. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, logistics – εργασία σε φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακεία, εταιρείες καλλυντικών.

10. Υπεύθυνος Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Κοινωνικών Δικτύων

Διαχείριση περιεχομένου και καμπανιών σε ψηφιακά μέσα – εργασία σε

διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες e-commerce, οργανισμούς.

Πλεονεκτήματα Φοίτησης:

Δωρεάν απογευματινά μαθήματα (ιδανικά και για εργαζόμενους)

Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ – Επίπεδο 5)

Σύνδεση με την αγορά εργασίας και δυνατότητα κατατακτηρίων για φοίτηση σε ΑΕΙ

Πληροφορίες

Τηλεφωνα: 26410 57872, 26410 28052

Email: saekagrin@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://saekagrin.sch.gr/

Κάνε το επόμενο βήμα – Επέλεξε Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου!