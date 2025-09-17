Αγρίνιο: Εντυπωσιακή η ετήσια έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου στην παλιά αγορά

Εντυπωσίασε και φέτος στο Αγρίνιο η ετήσια έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου, της οποίας τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στην παλιά δημοτική αγορά, στην πλατεία Δημάδη, το απόγευμα της Τετάρτης (17.09.25).

Παρουσιάστηκαν έργα της περυσινής χρονιάς των τμημάτων: ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας, φωτογραφίας, αρχιτεκτονικού σχεδίου και προετοιμασίας για Α.Σ.Κ.Τ., τα οποία μαγνήτισαν να βλέμματα όσων παρευρέθηκαν στα εγκαίνια.

Η έκθεση των έργων αυτών θα διαρκέσει μέχρι και τις 25/09/2025 (ώρες επισκέψεων από Δευτέρα έως και το Σάββατο 11.00 π.μ. με 1.00 μ.μ. και 6.00 με 9.00 μ.μ.) και ως είθισται η παλιά αγορά αναμένεται να είναι πόλος έλξης για τις περισσότερες Αγρινιώτισσες και τους περισσότερους Αγρινιώτες.

Ακούστε τις δηλώσεις της αντιδημάρχου Πολιτισμού, Μαρίας Παπαγεωργίου:



Αξίζει να τονίσουμε ότι στο Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Αγρινίου θα λειτουργήσουν και φέτος τα τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας, φωτογραφίας για παιδιά από Α’ Δημοτικού, εφήβους και ενήλικες, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν και τα ολιγομελή – εντατικά τμήματα προετοιμασίας για Α.Σ.Κ.Τ.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου, ενώ εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Εικαστικού Εργαστηρίου (Παπαστράτου 83, 1ος όροφος, τηλ. 26410 48372, ώρες 6.00 με 9.00 μ.μ.) καθώς και στον χώρο της έκθεσης.

Δείτε φωτογραφίες: