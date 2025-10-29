Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο: Εντοπίστηκαν οι νεαροί που βανδάλισαν στο κέντρο της πόλης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος  συγκαταλέγονται στους δράστες των βανδαλισμών που σημειώθηκε Αγρίνιο και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης στις 19 Οκτωβρίου.

Οι έρευνες των αστυνομικών που περιλάμβαναν και την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας  είχαν, όπως αναμενόταν, αποτέλεσμα.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα ταυτοποιήθηκαν ενώ στη «δράση»  συμμετείχαν και άλλα άτομα για τα οποία η έρευνα συνεχίζεται.  Οι νεαροί κλήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αστυνομία και παραδέχθηκαν ότι ήταν υπαίτιοι για τις ζημιές,  που σημειώθηκαν σε καλάθια απορριμμάτων και μια ζαρντινιέρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για Ρομά και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τις φθορές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία σε βάρος δύο 17χρονων και ενός 18χρονου.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι στις 19-10-2025, τα ξημερώματα, ενεργώντας από κοινού προκάλεσαν φθορές σε έξι καλάθια απορριμμάτων και μια ζαρτινιέρα, του Δήμου Αγρινίου, που ήταν εγκατεστημένα σε πεζόδρομους της ομώνυμης πόλης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

