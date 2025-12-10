Αγρίνιο: «Έντονη» παρέμβαση στο Ειδικό Πολεοδομικό με βλέψεις για περισσότερη ανάπτυξη

Όπως ο Δήμος Θέρμου την περασμένη Παρασκευή, έτσι και ο Δήμος Αγρινίου τη Δευτέρα ενέκρινε το προκρινόμενο σενάριο για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Τριχωνίδας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Πρόκειται για το σενάριο της «έντονης» παρέμβασης, με τη λογική ότι αυτό θα μπορέσει να φέρει περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης. Βασική διαφορά με το σενάριο της «ήπιας» παρέμβασης είναι ότι το προκρινόμενο σενάριο προτείνει την πολεοδόμηση στην περιοχής της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης μεταξύ της Ερμίτσας και της Συκιάς στην είσοδο του Αγρινίου.

Σε ό,τι αφορά το Αγρίνιο προτείνεται η επέκταση του σχεδίου πόλης (που μάλλον δεν θα είναι μεγάλη) προς τα ανατολικά και βορειανατολικά, δηλαδή προς την περιοχή της Αβόρανης. Υπενθυμίζεται ότι το υφιστάμενο ΓΠΣ είχε πρόβλεψη για επέκτασης της πόλης προς την περιοχή Βοϊδολίβαδο.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι μελετητές του Πολεοδομικού έχουν ζητήσει τα στοιχεία της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, που εκπονείται από το Υπουργείο και ακόμη δεν έχει βγει σε διαβούλευση, προκειμένου ρυθμίσεις της να περιληφθούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής. Και αυτό γιατί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη θα υπερισχύει του πολεοδομικού σχεδίου και για να μην υπάρχουν συγκρούσεις ρυθμίσεις ζητήθηκαν τα στοιχεία της Μελέτης για την Τριχωνίδα.

Ένα από τα πολλά επιμέρους θέματα του πολεοδομικού – χωροταξικού σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι έχει δοθεί εντολή στους μελετητές να υπάρξει δέσμευση χρήσεων όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή να υπάρξουν αντικρούσεις χρήσεων. Και αυτό γιατί το ενδιαφέρον για μεγάλα ενεργειακά project στην περιοχή παραμένει έντονο (π.χ. αντλησιοταμιεύσεις στην Τριχωνίδα) αλλά από την άλλη το Κράτος κεντρικά δεν αναθεωρεί το παρωχημένο Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πολλά προβλήματα από διάφορα ενεργειακά έργα που προτείνονται. Με αυτό τον τρόπο, η αντίκρουση χρήσεων, ουσιαστικά θα αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο μια «λύση» στην αβελτηρία της Πολιτείας να αναθεωρήσει το χωροταξικό των ΑΠΕ.

«Σενάριο έντονης παρέμβασης»

Το σενάριο, που χαρακτηρίζεται ως το πιο παρεμβατικό από τα τρία, κύριο στόχο έχει την ανάδειξη της χωρικής και αναπτυξιακής ταυτότητας της περιοχής μελέτης και την ενίσχυση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με χρήση των κατάλληλων πολεοδομικών εργαλείων με ταυτόχρονη προστασία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων.

Οι βασικοί άξονες / παρεμβάσεις ανά κατηγορία περιοχών του σεναρίου έχουν ως εξής:

Οικιστικές Περιοχές (ΟΙΚ)

➢ Επανεξετάζονται οι προτεινόμενες από τα εγκεκριμένα ΓΠΣ (των Ν. 1337/1983 και Ν. 2508/1997) ΔΕ Αγρινίου επεκτάσεις, με βάση τις σύγχρονες τάσεις αστικής ανάπτυξης και εξάπλωσης.

➢ Προωθείται η ανάδειξη μορφολογικά ενδιαφερόντων οικισμών μέσω θέσπισης μορφολογικών κανόνων και ειδικών όρων δόμησης (ενδεικτικά στους οικισμούς Θέρμο, Μυρτιά, Πετροχώρι, Ανάληψη κ.ά.)

Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΠΕΔ)

• Περιοχές υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης (άρ. 8 ΠΔ.59/2018) με πολεοδόμηση

➢ Καθορίζονται ως Περιοχές Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων χωρίς πολεοδόμηση με τη γενική κατηγορία χρήσεων Παραγωγικές

Δραστηριότητες Χαμηλής και Μέσης Όχλησης του άρθρου 8 του ΠΔ.59/2018 οι παρακάτω:

– η έκταση της ΠΕΠΔ 5 νότια της πόλης του Αγρινίου στη ΔΕ Αγρινίου, όπως έχει οριστεί από το ΓΠΣ ΔΕ Αγρινίου, για την ανάπτυξη επαγγελματικών εργαστηρίων.

– η περιοχή μεταξύ των οικισμών Θέρμου και Πετροχωρίου στη ΔΕ Θέρμου, εκατέρωθεν της Επαρχιακής Οδού.

• Περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης (άρ. 8 ΠΔ.59/2018) με πολεοδόμηση – Επιχειρηματικά Πάρκα

➢ Προτείνεται η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) στη νοτιοδυτική εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΕ Αγρινίου, σε έκταση 250 στρ.. Συγκεκριμένα, το Ε.Π. προτείνεται να αναπτυχθεί σε περιοχή, περίπου 2,0 χλμ. νοτιοδυτικά του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, όμορα της προτεινόμενης νέας οδικής σύνδεσης Ιόνιας Οδού – Αγρινίου.

➢ Προτείνεται η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) επί της Ε.Ο. νοτιοδυτικά του οικισμού Παναιτωλίου, σε περιοχή όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης. Το προτεινόμενο ΕΠΕ θα καθοριστεί, οριοθετηθεί, πολεοδομηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με στόχο την περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση της περιοχής, την αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η περιοχή αυτή διαθέτει σημαντική συγκέντρωση παραγωγικών εγκαταστάσεων, με ισχυρή παρουσία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, λειτουργούν μεγάλες εξαγωγικές μονάδες, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για οργάνωση και ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών logistics, περιβαλλοντικής διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υψηλών προδιαγραφών. Η έλλειψη θεσμοθετημένου πλαισίου και βασικών συλλογικών υποδομών (όπως αποχετευτικό δίκτυο, εσωτερικό οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, κοινόχρηστοι χώροι, σταθμοί φορτοεκφόρτωσης) δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα και καθιστά την άτυπη συγκέντρωση μη βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στο Παναιτώλιο:

– συμβαδίζει με τις προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού για την ενίσχυση της παραγωγής, της μεταποίησης και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου,

– και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής παραγωγικής οικονομίας.

Συνολικά, η περιοχή πληροί τις προϋποθέσεις για την ίδρυση ΕΠΕ, καθώς συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, διαθέτει περιθώριο ανάπτυξης και δύναται να μετασχηματιστεί σε οργανωμένο, σύγχρονο και βιώσιμο επιχειρηματικό κόμβο με πολλαπλά οφέλη για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον η συγκεκριμένη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση αναγνωρίστηκε ως Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) στο σχετικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν3982/2011 (Ιανουάριος 2018).

• Περιοχή υποδοχής δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου και εφοδιαστικής (άρ. 9 ΠΔ.59/2018) χωρίς πολεοδόμηση

➢ Προβλέπεται Περιοχή Δραστηριοτήτων Χονδρεμπορίου χωρίς πολεοδόμηση με τη γενική κατηγορία χρήσεων Χονδρεμπορίου του άρθρου 9 του ΠΔ.59/2018, στη ΔΕ Αγγελοκάστρου σε έκταση μεταξύ των οικισμών Αγγελόκαστρο και Σταθμός Αγγελοκάστρου, εκατέρωθεν τις προτεινόμενης οδού που θα συνδέει την Ιόνια οδό με την Εθνική οδό Ρίου – Αγρινίου.

Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (ΠΕΧ)

Τουρισμός – Αναψυχή

• Προτείνεται ως Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων Γης Τουρισμού – Αναψυχής, με επιλεγμένες χρήσεις γης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 59/2018 με ειδική χωρική λειτουργία τον τουρισμό και την αναψυχή, στις παραλίμνιες περιοχές Φωτμού και Σιταραλόνων. Ουσιαστικά ενσωματώνεται η πρόταση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάδειξη και Ανάπτυξη της Ευρύτερης Περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα και προοπτική για ανάπτυξη αντίστοιχων χρήσεων.

Αστικές λειτουργίες

• Προτείνονται Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης Αστικών Λειτουργιών, με επιλεγμένες χρήσεις του άρθρου 15 του ΠΔ 59/2018 που σχετίζονται με τον δευτερογενή (με περιορισμό στην όχληση) και τον τριτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένων της αναψυχής και του τουρισμού, στις παρακάτω περιοχές:

– στην περιοχή που έχει οριστεί από το εγκεκριμένο ΓΠΣ ΔΕ Αγρινίου ως ΠΕΠΔ 4 με διευρυμένα όρια σε σχέση με την αντίστοιχη ζώνη του 2ου σεναρίου. Πρόκειται για γραμμική ζώνη εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Διέρχεται από το ανατολικό όριο του οικισμού Γιαννούζι και από το δυτικό όριο του δεύτερου πυρήνα του οικισμού Αγ. Ιωάννη Ρηγανά. Προς νότο οριοθετείται από τη νοτιοδυτική παρακαμπτήριο του Π.Σ.Α. (διαπεριφερειακό δίκτυο) και προς βορρά από τον εξωτερικό δακτύλιο του Π.Σ.Α..

– σε εκτάσεις νότια της πόλης του Αγρινίου, ανατολικά και δυτικά της προτεινόμενης ΠΕΔ Παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης χωρίς πολεοδόμηση, που το ΓΠΣ ΔΕ Αγρινίου ορίζει ως περιοχές προς πολεοδόμηση.

Τεχνικές υποδομές και λοιπά έργα / προτάσεις

1. Ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης και σχεδιασμός παραλίμνιας διαδρομής λίμνης Τριχωνίδας (έργα οδοποιίας και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις 12 θέσεων εισόδου – ανάπαυσης – θέασης – αναψυχής) σύμφωνα με το «ΣτρατηγικόΣχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας» (2023)

2. Μελέτη και κατασκευή κάθετων οδών ήπιας κυκλοφορίας για τη σύνδεση της λίμνης με το επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο με πρόβλεψη χώρων στάθμευσης σύμφωνα με το ως άνω Στρατηγικό Σχέδιο

3. Μελέτη και κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου 4 χλμ. Θέρμο – Πετροχώρι σύμφωνα με το ως άνω Στρατηγικό Σχέδιο.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»