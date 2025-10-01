Αγρίνιο: Έντονη μυρωδιά καπνού στο κέντρο της πόλης - Σε τι οφείλεται;

Έντονη μυρωδιά καπνού έχει γίνει αισθητή τις τελευταίες ώρες στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο sinidisi.gr, η πηγή του καπνού εντοπίζεται σε μέτωπα φωτιάς που εκδηλώθηκαν στον Πλάτανο Καλυβίων και στη Λεύκα Αγρινίου. Ο καπνός προέρχεται κυρίως από τα καλάμια που καίγονται στη λίμνη Λυσυμαχία, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή από το κέντρο της πόλης. Επομένως, η έντονη μυρωδιά στο κέντρο του Αγρινίου οφείλεται κυρίως στους ανέμους, που μεταφέρουν τον καπνό απευθείας στην πόλη.

Η κατάσταση, ωστόσο, είναι απόλυτα ελεγχόμενη, καθώς η Πυροσβεστική έχει ήδη θέσει όλα τα σημεία γύρω από τη φωτιά υπό παρακολούθηση.

01 Οκτ 2025

