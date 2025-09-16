Αγρίνιο - Ενότητα Παναιτωλικού: Θρίλερ με την εξαφάνιση 60χρονης: Βρέθηκε αναίσθητη σε χωράφι και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Θρίλερ σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με την εξαφάνιση 60χρονης, η οποία βρέθηκε αναίσθητη σε χωράφι και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Αναστάτωση προκάλεσε στο Αγρίνιο η υπόθεση εξαφάνισης μιας 60χρονης γυναίκας από χωριό της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού, η οποία εντοπίστηκε τελικά σε κωματώδη κατάσταση σε χωράφι, λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση των αρχών. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Η εξαφάνιση και το σημείωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 60χρονη έφυγε από το σπίτι της το απόγευμα της Δευτέρας (15/9), αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους της. Ο γιος της, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δήλωσε άμεσα την εξαφάνιση στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες «χτένισαν» την περιοχή γύρω από το σπίτι της.

Ο εντοπισμός της γυναίκας

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης (16/9), η γυναίκα βρέθηκε τελικά σε χωράφι, σε μικρή απόσταση από την οικία της. Εντοπίστηκε αναίσθητη, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση και εισήχθη εσπευσμένα στη ΜΕΘ, όπου και συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Οι έρευνες της Αστυνομίας

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην εξαφάνιση και την κατάληξη της 60χρονης στο χωράφι. Το σημείωμα που άφησε πίσω της αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην κατεύθυνση των ερευνών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις και να εκφράζουν την ελπίδα ότι η γυναίκα θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Το γεγονός ότι η γυναίκα βρέθηκε λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της, σε σημείο που είχε ερευνηθεί, δίνει διαστάσεις θρίλερ στην υπόθεση. Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου είναι συγκλονισμένη, ενώ η είδηση έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα.

Η κατάσταση της 60χρονης παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή της.

Πηγή: amfilohiapress.blogspot.com