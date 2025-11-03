Με μεγάλη επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα στο Αγρίνιο: «Ναι στη ζωή – Όχι στο κάπνισμα»

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, η ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά του καπνίσματος με τίτλο «Ναι στη ζωή – Όχι στο κάπνισμα».

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη και του καθηγητή Πνευμονολογίας Παναγιώτη Μπεχράκη, είχε ως στόχο να ενημερώσει μαθητές και νέους ανθρώπους για τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης.



Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές από σχολεία του Αγρινίου, εκπαιδευτικοί και γονείς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες τοποθετήσεις αλλά και προσωπικές εμπειρίες γύρω από το θέμα. Ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης παρουσίασε στοιχεία για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο τις αλλαγές που προκαλεί ο καπνός στον οργανισμό.



Από την πλευρά του, ο κ. Καραγκούνης επεσήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης και της πρόληψης, υπογραμμίζοντας ότι «η ενημέρωση των παιδιών και των εφήβων είναι το πιο ισχυρό όπλο ενάντια στις εξαρτήσεις».

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ζωντανή, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, να θέτουν ερωτήσεις και να εκφράζουν τις δικές τους σκέψεις για το πώς μπορούν να πουν “όχι” στο κάπνισμα και στις βλαβερές συνήθειες. Στο τέλος της εκδήλωσης, στους μαθητές μοιράστηκαν διαδραστικά ενημερωτικά τετράδια, με στόχο να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διάσταση της δράσης και να διατηρηθεί το μήνυμα της πρόληψης ζωντανό και μετά την ημερίδα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντικαπνιστικής κουλτούρας και την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής στους νέους. Όπως αναφέρθηκε, αντίστοιχες δράσεις πρόκειται να επαναληφθούν και σε άλλες πόλεις.