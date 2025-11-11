Αγρίνιο: Ενημερωτική εκδήλωση για τον σακχαρώδη διαβήτη στην Παλιά Λαχαναγορά

Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον σακχαρώδη διαβήτη διοργανώνει στο Αγρίνιο, ο Σύλλογος Διαβητικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια», σε συνεργασία με τον Όμιλο INNER WHEEL Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Σύλλογος Διαβητικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας “Γλυκιά Οικογένεια”, σε συνεργασία με τον Όμιλο INNER WHEEL Αγρινίου, διοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με θέμα: «Σακχαρώδης Διαβήτης: Μάθε – Πρόλαβε – Ζήσε Καλύτερα»

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00, στην Αίθουσα της Παλιάς Λαχαναγοράς Αγρινίου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης για τον σακχαρώδη διαβήτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Στόχοι της εκδήλωσης

Ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Ανάδειξη του ρόλου της υγιεινής διατροφής, της άσκησης και της ψυχολογικής υποστήριξης στη ρύθμιση του διαβήτη.

Παρουσίαση, με βιωματικό τρόπο, της καθημερινότητας των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19:00 – 19:30 Προσέλευση – Χαιρετισμοί

19:30 – 20:00 «Σακχαρώδης Διαβήτης: Μια σύγχρονη πανδημία», Ζωή

Μαμασούλα,

Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος,

τ. Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sahlgrenska (Σουηδία)

20:00 – 20:30 «Πίσω από τους αριθμούς των μετρήσεων. Ιστορίες Ζωής με Διαβήτη» Μια βιωματική προσέγγιση, Χριστίνα Νείλα, MD, MSc, Παιδίατρος, μετεκπαιδευθείσα στον Σακχαρώδη Διαβήτη

20:30 – 21:00 Ελεύθερη συζήτηση – Κλείσιμο

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό